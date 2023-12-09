Тюнеры сконструировали нереальный пятисекционный роторный мотор (видео)

Энтузиасты собрали первый в мире автомобиль с пятисекционным роторным двигателем

Майк Уиддетт, знаменитый профессиональный дрифтер, является одним из энтузиастов, готовых пойти на крайности, когда дело доходит до тюнинга автомобиля.

Mazda 787D

И вот, на фестивале Mad Mike's Summer Bash 6, который прошёл в Новой Зеландии 2 декабря, он представил миру своё последнее творение – автомобиль под названием 787D, оснащенный пятисекционным роторным двигателем.

Двигатель Ванкеля, который используется в автомобилях, имеет особую конструкцию. Ротор двигателя имеет приближенную к треугольной форму и вращается вокруг эксцентрикового вала. Каждая из трёх сторон ротора проходит через фазы впуска, сжатия, зажигания и выпуска в процессе вращения. Такая конструкция обеспечивает высокую мощность и эффективность работы двигателя.

Mazda 787D

Большинство дорожных моделей Mazda обычно оснащены двухроторными двигателями, а Mazda 787B, победитель Ле-Мана, был оснащён четырёхроторным двигателем. Однако Майк Уиддетт решил пойти ещё дальше и установил в своём автомобиле пятироторный двигатель. Пока что нет точной информации о выходной мощности этого двигателя.

Кузов автомобиля 787D был создан совместными усилиями Майка Уиддетта и японского тюнера Rocket Bunny, который отвечал за кузов. Они использовали базовую модель Mazda RX-7 четвёртого поколения (FD), однако трубчатое шасси и радикально изменённый двигатель позволяют предположить, что от оригинального спортивного автомобиля мало что осталось.

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Источник: Motor1