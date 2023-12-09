Эти моторы поголовно страдают от задиров — будьте внимательны при покупке!

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Задиры в цилиндрах признаны основной проблемой двигателей V8 от Mercedes-Benz

На YouTube-канале I Do Cars был опубликован видеоролик, в котором разбирали 4,7-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом Mercedes-Benz M278 от популярной модели ML550.

В ходе разборки обнаружились серьезные проблемы с цилиндрами, которые являются распространенной проблемой в данной модели.

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Один из явных признаков проблемы – странные лязгающие звуки, которые слышны при включении двигателя. Кроме того, отложения на свечах зажигания и нагар на впускных клапанах свидетельствуют о нарушении работы силовой установки. Однако, самое тревожное - глубокие царапины на нескольких цилиндрах, которые можно ощутить даже при простом прикосновении пальцем.

Интересно отметить, что проблемы с задирами также присутствуют в AMG-версии мотора M157, а также в двигателе M276 V6. Это означает, что данная проблема не является изолированной и может встречаться и в других моделях Mercedes-Benz.

Некоторые эксперты связывают это со слишком большим интервалом между заменами масла. Кто-то винит поршневые кольца, однако точная причина этих проблем до сих пор остается загадкой.

Источник: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемYouTube
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Фото:За РулемYouTube
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