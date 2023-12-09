«Шиповки», «липучки» или летние шины – когда их выгоднее покупать

«Честный знак»: в октябре продажи легковых шин выросли на 135%

В этом году автовладельцы начали активно готовиться к зимнему сезону в последний момент – в октябре, выяснили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

По данным системы, в октябре 2023 года розничные продажи шин выросли на 135% (в сравнении с сентябрем). Дистанционные продажи за этот же период выросли на 36%.

«Шиповки» или «липучки»?

При подготовке к зимнему, россияне чаще отдавали предпочтение шипованным зимним шинам – на них пришлось 65% всех продаж в октябре этого года. На нешипованные зимние шины («липучки») пришлось почти 26% продаж в этом периоде.

Сколько стоят?

В октябре 2023 года больше всего подорожали «липучки» - за месяц цена выросла на 10% и составила 7200 рублей за шину. Несмотря на начало сезона переобувки и возросший спрос, цены на шипованные зимние шины снизились почти на 6%, если сравнивать сентябрь с октябрем, и составили 6700 рублей за штуку.

Интересно, что цены на летние шины, наоборот, выросли на 7% и в октябре стоили в среднем 6100 рублей за штуку.

Когда цены самые выгодные?

Минимальные средневзвешенные цены на летние шины зафиксированы в июне – 5300 рублей за шину. Что касается «липучек», минимальная средняя цена пришлась на апрель – 4715 рублей. Минимальная средняя цена «шиповок» была в феврале этого года – 6487 рублей за шину.

Чье производство?

Больше половины рынка составляют шины отечественного производства, которое за год выросло на 30%. В октябре 2022 года в России было произведено почти 2,7 млн шин, а в октябре 2023 года – уже почти 3,5 млн. Объем импорта также занимает существенную долю рынка, но темпы роста не такие активные – за год прирост составил лишь 10%.

В октябре 2023 года производство зимних шипованных шин составило 1,1 млн штук (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23%) — это 44% от общего объема производства шин в стране.

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Источник: «Честный знак»