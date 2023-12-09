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В России станет меньше иномарок: параллельный импорт угасает

В ноябре в России снизилась доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

В последнее время в России наблюдается снижение доли автомобилей из параллельного импорта на рынке. По данным ноябрьской статистики, доля таких автомобилей составила 8%, что на 1% меньше, чем в прошлом году, и на 3% меньше, чем в октябре текущего года. Эксперты связывают это с двумя факторами.

Во-первых, государственная политика РФ стала более жесткой в отношении параллельного импорта автомобилей. Власти стремятся уменьшить приток таких автомобилей на российский рынок, поскольку они часто не соответствуют стандартам безопасности и экологическим требованиям. В результате этого процедуры регистрации и сертификации автомобилей из-за рубежа стали более сложными и затратными.

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Во-вторых, российский рынок автомобилей достиг относительного насыщения после временного спада, вызванного уходом европейских и корейских брендов, а также прекращением поставок импортных компонентов на «АВТОВАЗ». Это привело к увеличению спроса на официально ввезенные легковые автомобили, доля которых в ноябре 2023 года составила 47%. Это на 2% больше, чем в октябре.

В связи с этим крупные дилерские холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» объявили о закрытии направления поставок автомобилей по параллельному импорту.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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