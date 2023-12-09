Китайские машины дешевеют: что происходит?

«Автостат» рассказал о причинах снижения цен на китайские автомобили в России

Дилеры Geely и Haval предлагают скидки в размере 100 тысяч рублей на свои автомобили.

Компания Changan также предоставляет скидки от 30 до 100 тысяч рублей на весь модельный ряд до конца декабря. А Chery радует покупателей нескольких своих моделей зимней резиной в качестве подарка, что эквивалентно скидке в 50 тысяч рублей.

Одной из причин таких скидок может быть стратегия Chery, которая активно продвигает несколько своих марок одновременно, привлекая внимание потенциальных покупателей.

Кроме того, китайские производители осознали, что с ростом цен на автомобили продажи могут сократиться, поэтому они начали предлагать автомобили в более широком ценовом диапазоне.

Также они продолжают ввозить автомобили через каналы параллельного импорта из Киргизии, что позволяет покупателям сэкономить значительную сумму денег.

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Источник: Российская газета