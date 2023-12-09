Легендарный «неубиваемый» Лэнд Крузер начали продавать в российских салонах

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Новые Toyota Land Cruiser 76 привезли в Россию по параллельному импорту

Стоимость Toyota Land Cruiser 76 начинается от 6,4 миллиона рублей. Самая доступная цена предлагается компанией из Новосибирска, которая готова привезти автомобиль из ОАЭ.

Toyota Land Cruiser 76
Toyota Land Cruiser 76

Toyota Land Cruiser 76 отличается своей аскетичностью и простотой. Внутренний дизайн салона выполнен в классическом стиле, с пластиковым рулем, аналоговой панелью приборов и жесткой пластиковой отделкой.

Toyota Land Cruiser 76
Toyota Land Cruiser 76
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Однако, несмотря на свою простоту, эти внедорожники способны справиться с широким спектром задач на бездорожье, благодаря своей превосходной проходимости и надежности.

На данный момент количество доступных автомобилей ограничено, их можно пересчитать по пальцам. Они оснащены 202-сильным турбодизельным двигателем в паре с механической коробкой передач, либо 4-литровым бензиновым мотором мощностью 228 л. с., который также доступен только с механической коробкой передач.

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемToyota
Фото:За РулемToyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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