Легендарный «неубиваемый» Лэнд Крузер начали продавать в российских салонах
Стоимость Toyota Land Cruiser 76 начинается от 6,4 миллиона рублей. Самая доступная цена предлагается компанией из Новосибирска, которая готова привезти автомобиль из ОАЭ.
Toyota Land Cruiser 76 отличается своей аскетичностью и простотой. Внутренний дизайн салона выполнен в классическом стиле, с пластиковым рулем, аналоговой панелью приборов и жесткой пластиковой отделкой.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Однако, несмотря на свою простоту, эти внедорожники способны справиться с широким спектром задач на бездорожье, благодаря своей превосходной проходимости и надежности.
На данный момент количество доступных автомобилей ограничено, их можно пересчитать по пальцам. Они оснащены 202-сильным турбодизельным двигателем в паре с механической коробкой передач, либо 4-литровым бензиновым мотором мощностью 228 л. с., который также доступен только с механической коробкой передач.
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Источник: Автоновости дня
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!