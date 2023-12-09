Легендарный «неубиваемый» Лэнд Крузер начали продавать в российских салонах

Новые Toyota Land Cruiser 76 привезли в Россию по параллельному импорту

Стоимость Toyota Land Cruiser 76 начинается от 6,4 миллиона рублей. Самая доступная цена предлагается компанией из Новосибирска, которая готова привезти автомобиль из ОАЭ.

Toyota Land Cruiser 76

Toyota Land Cruiser 76 отличается своей аскетичностью и простотой. Внутренний дизайн салона выполнен в классическом стиле, с пластиковым рулем, аналоговой панелью приборов и жесткой пластиковой отделкой.

Toyota Land Cruiser 76

Однако, несмотря на свою простоту, эти внедорожники способны справиться с широким спектром задач на бездорожье, благодаря своей превосходной проходимости и надежности.

На данный момент количество доступных автомобилей ограничено, их можно пересчитать по пальцам. Они оснащены 202-сильным турбодизельным двигателем в паре с механической коробкой передач, либо 4-литровым бензиновым мотором мощностью 228 л. с., который также доступен только с механической коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня