Mercedes-Benz приучает к качественному транспорту с пеленок
Новая коллекция колясок, разработанная совместно с немецким производителем Hartan, представляет собой смесь элегантного дизайна и передовых технологий.
Одной из ключевых особенностей новой коллекции является использование инновационного материала Vegan Leatherette. Этот материал обладает не только впечатляющей прочностью, но и визуально и тактильно напоминает тонкую кожу. Он не содержит продуктов животного происхождения, что делает коляски экологически безопасными и соответствующими современным требованиям.
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Кроме того, коляски Mercedes-Benz отличаются высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает комфортное окружение для малышей в любых условиях.
Производитель гарантирует долговечность колясок, подтвержденную испытаниями на 100 000 циклов истирания.
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Источник: IXBT
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