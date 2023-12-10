Mercedes-Benz приучает к качественному транспорту с пеленок

Mercedes-Benz вместе с подразделением AMG представил коллекцию детских колясок

Новая коллекция колясок, разработанная совместно с немецким производителем Hartan, представляет собой смесь элегантного дизайна и передовых технологий.

Коляска от Mercedes-Benz

Одной из ключевых особенностей новой коллекции является использование инновационного материала Vegan Leatherette. Этот материал обладает не только впечатляющей прочностью, но и визуально и тактильно напоминает тонкую кожу. Он не содержит продуктов животного происхождения, что делает коляски экологически безопасными и соответствующими современным требованиям.

Коляски от Mercedes-Benz

Кроме того, коляски Mercedes-Benz отличаются высокой воздухопроницаемостью, что обеспечивает комфортное окружение для малышей в любых условиях.

Производитель гарантирует долговечность колясок, подтвержденную испытаниями на 100 000 циклов истирания.

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Источник: IXBT