Осторожно! Из этих машин можно буквально выпасть на ходу
Владельцы автомобилей Ford Fiesta 2015 года, Fusion 2016 года и Lincoln MKZ 2016 года могут оказаться в неприятной ситуации. Компания Ford объявила о масштабном отзыве 45 173 машин из-за возможности открытия дверей во время движения. Проблема заключается в потенциальном разрушении пружинной части, которое может привести к поломке замка и неожиданному открытию двери.
Сообщение о проблеме поступило в Ford 16 августа 2023 года, и с тех пор автопроизводитель совместно с поставщиком проводил расследование и определил количество автомобилей, подверженных этой проблеме.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Хотя на данный момент не поступало информации о травмах, связанных с этим дефектом, десятки владельцев уже обратились с жалобами на неисправность дверных замков или внезапное открытие дверей.
Ford оценивает, что около одного процента из общего числа отзываемых автомобилей могут быть подвержены этой проблеме.
Для устранения дефекта дилеры проводят проверку дат изготовления дверных замков и заменяют их на модифицированные компоненты, включающие более прочную пружину.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Motor1
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!