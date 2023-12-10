#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Фантазии фанатов касательно кузова нового Xiaomi
Пикап или даже грузовик: фанаты гадают, какой будет следующая модель Xiaomi
Xiaomi работает над тремя новыми моделями –...
Ford Fiesta
Осторожно! Из этих машин можно буквально выпасть на ходу
Ford отзывает десятки тысяч автомобилей из-за...
Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?
Возможно, самый опасный грузовик в СССР – вы о таком знали?
В Сети вспомнили, почему грузовики Dutra DR-50...

Осторожно! Из этих машин можно буквально выпасть на ходу

Ford отзывает десятки тысяч автомобилей из-за проблем замками дверей

Владельцы автомобилей Ford Fiesta 2015 года, Fusion 2016 года и Lincoln MKZ 2016 года могут оказаться в неприятной ситуации. Компания Ford объявила о масштабном отзыве 45 173 машин из-за возможности открытия дверей во время движения. Проблема заключается в потенциальном разрушении пружинной части, которое может привести к поломке замка и неожиданному открытию двери.

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Сообщение о проблеме поступило в Ford 16 августа 2023 года, и с тех пор автопроизводитель совместно с поставщиком проводил расследование и определил количество автомобилей, подверженных этой проблеме.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Чем проверить аккумулятор на авто: сравнили 10 устройств

Хотя на данный момент не поступало информации о травмах, связанных с этим дефектом, десятки владельцев уже обратились с жалобами на неисправность дверных замков или внезапное открытие дверей.

Ford оценивает, что около одного процента из общего числа отзываемых автомобилей могут быть подвержены этой проблеме.

Для устранения дефекта дилеры проводят проверку дат изготовления дверных замков и заменяют их на модифицированные компоненты, включающие более прочную пружину.

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемFord
Количество просмотров 1
Фото:За РулемFord
Поделиться:
Оцените материал:
0