Популярный надежный кроссовер вернулся на российский рынок

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Новый Honda CR-V шестого поколения привезли в Россию по параллельному импорту

Honda CR-V был признан экспертами iSeeCars самым надежным и выносливым кроссовером в мире. Согласно экспертам, новый CR-V способен проехать более 400 тысяч километров без особых проблем.

Honda CR-V
Honda CR-V

Новый полноприводный автомобиль 2023 года выпуска, оснащенный гибридной системой e:HEV продается за 5 499 000 рублей. Под капотом CR-V находится 2-литровый бензиновый двигатель, который работает совместно с электромотором мощностью 184 лошадиных силы.

Honda CR-V
Honda CR-V
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Уникальность этой гибридной системы заключается в том, что при невысокой скорости бензиновый двигатель не приводит в движение колеса автомобиля, а лишь вращает генератор. Однако, когда требуется большая скорость, двигатель автоматически включается и передает свою мощность на передние ведущие колеса через редуктор. Это позволяет электромотору легко справляться с повышенными нагрузками и обеспечивает плавное и динамичное ускорение.

Honda CR-V
Honda CR-V

Комплектация Zhizun Edition, доступная для покупки в Красноярске, предлагает множество преимуществ и удобств. В нее включены полностью светодиодные фары, подогрев всех сидений, электропривод и вентиляция передних сидений, подогрев руля и боковых зеркал, а также кожаная отделка салона.

Дополнительно к этому, в автомобиле установлена медиасистема с сенсорным дисплеем, проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, камера кругового обзора и электропривод крышки багажника.

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемHonda
Фото:За РулемHonda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-5