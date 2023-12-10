Популярный надежный кроссовер вернулся на российский рынок

Новый Honda CR-V шестого поколения привезли в Россию по параллельному импорту

Honda CR-V был признан экспертами iSeeCars самым надежным и выносливым кроссовером в мире. Согласно экспертам, новый CR-V способен проехать более 400 тысяч километров без особых проблем.

Honda CR-V

Новый полноприводный автомобиль 2023 года выпуска, оснащенный гибридной системой e:HEV продается за 5 499 000 рублей. Под капотом CR-V находится 2-литровый бензиновый двигатель, который работает совместно с электромотором мощностью 184 лошадиных силы.

Honda CR-V

Уникальность этой гибридной системы заключается в том, что при невысокой скорости бензиновый двигатель не приводит в движение колеса автомобиля, а лишь вращает генератор. Однако, когда требуется большая скорость, двигатель автоматически включается и передает свою мощность на передние ведущие колеса через редуктор. Это позволяет электромотору легко справляться с повышенными нагрузками и обеспечивает плавное и динамичное ускорение.

Honda CR-V

Комплектация Zhizun Edition, доступная для покупки в Красноярске, предлагает множество преимуществ и удобств. В нее включены полностью светодиодные фары, подогрев всех сидений, электропривод и вентиляция передних сидений, подогрев руля и боковых зеркал, а также кожаная отделка салона.

Дополнительно к этому, в автомобиле установлена медиасистема с сенсорным дисплеем, проекция на лобовое стекло, панорамная крыша, камера кругового обзора и электропривод крышки багажника.

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Источник: Автоновости дня