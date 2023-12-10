Дико мощный бензиновый двигатель против электромотора: кто победит?

Hennessey Performance устроили гонку между Dodge Durango и Ford F-150 Lightning

Hennessey Performance известна своими мощными автомобилями, созданными на базе американских марок. В этот раз они выбрали модель Dodge Durango SRT Hellcat, оснащенную пакетом доработок H1000, и стандартный электрический пикап Ford F-150 Lightning. Это была отличная возможность сравнить заводской электрокар с автомобилем, модифицированным независимым тюнинг-ателье.

Dodge Durango SRT Hellcat третьего поколения получил компрессорный Hemi V8 объемом 6,2 литра, который развивает мощность 720 л. с. Однако благодаря пакету H1000, мощность этого внедорожника была увеличена до впечатляющих 1000 л. с. и 1314 Н·м крутящего момента. Вес автомобиля составляет 2592 килограмма.

Против него выступил Ford F-150 Lightning, который оснащен двумя электромоторами, развивающими 580 л. с. и 1050 Н·м крутящего момента. Несмотря на это, вес полноприводного F-150 составляет почти три тонны из-за установленной батареи на 130 киловатт-час.

Гонка проходила на трассе полигона Pennzoil Proving Ground, и, хотя она была зрелищной, она не была совсем справедливой. Электромобиль был тяжелее своего соперника и имел почти вдвое меньшую мощность и крутящий момент. Однако для Hennessey Performance это не имело особого значения, так как они всегда стремятся продвигать свои творения независимо от объективности результатов.

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Источник: YouTube