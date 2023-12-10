#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские студенты назвали лучшие недорогие молодежные автомобили
Российские студенты назвали лучшие недорогие молодежные автомобили
Российские студенты считают Hyundai Accent и...
Как сохранить автомобиль в морозы: 5 советов автоэксперта
Как сохранить автомобиль в морозы: 5 советов автоэксперта
Секретами использования машины в морозы делится...
Дико мощный бензиновый двигатель против электромотора: кто победит?
Дико мощный бензиновый двигатель против электромотора: кто победит?
Hennessey Performance устроили гонку между...

Дико мощный бензиновый двигатель против электромотора: кто победит?

Hennessey Performance устроили гонку между Dodge Durango и Ford F-150 Lightning

Hennessey Performance известна своими мощными автомобилями, созданными на базе американских марок. В этот раз они выбрали модель Dodge Durango SRT Hellcat, оснащенную пакетом доработок H1000, и стандартный электрический пикап Ford F-150 Lightning. Это была отличная возможность сравнить заводской электрокар с автомобилем, модифицированным независимым тюнинг-ателье.

Dodge Durango SRT Hellcat третьего поколения получил компрессорный Hemi V8 объемом 6,2 литра, который развивает мощность 720 л. с. Однако благодаря пакету H1000, мощность этого внедорожника была увеличена до впечатляющих 1000 л. с. и 1314 Н·м крутящего момента. Вес автомобиля составляет 2592 килограмма.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Чем проверить аккумулятор на авто: сравнили 10 устройств

Против него выступил Ford F-150 Lightning, который оснащен двумя электромоторами, развивающими 580 л. с. и 1050 Н·м крутящего момента. Несмотря на это, вес полноприводного F-150 составляет почти три тонны из-за установленной батареи на 130 киловатт-час.

Гонка проходила на трассе полигона Pennzoil Proving Ground, и, хотя она была зрелищной, она не была совсем справедливой. Электромобиль был тяжелее своего соперника и имел почти вдвое меньшую мощность и крутящий момент. Однако для Hennessey Performance это не имело особого значения, так как они всегда стремятся продвигать свои творения независимо от объективности результатов.

Источник: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемYouTube
Количество просмотров 1
Фото:За РулемYouTube
Поделиться:
Оцените материал:
0