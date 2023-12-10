Как сохранить автомобиль в морозы: 5 советов автоэксперта

Секретами использования машины в морозы делится глава SGmaster Иван Криволуцкий

Мороз может привести к поломкам, поэтому важно знать, как правильно подготовить машину к зиме и обеспечить ее качественное обслуживание в холодное время года.

Во-первых, не ленитесь прогревать двигатель. Этот совет, пожалуй, самый важный. Прогрев двигателя перед началом движения позволяет обеспечить его смазку и избежать преждевременного износа деталей. В сильный мороз, когда температура воздуха опускается ниже -20 градусов Цельсия, прогрев двигателя должен длиться не менее 10 минут.

Во-вторых, утеплите двигатель. Утепление двигателя помогает сохранить тепло и сократить время прогрева. Для этого можно использовать специальное автоодеяло или утеплить капот и радиатор.

В-третьих, следите за состоянием аккумулятора. В морозы аккумулятор работает в более тяжелых условиях, поэтому важно следить за его состоянием. Если аккумулятор старый или разряжен, он может не завести двигатель в сильный мороз.

В-четвертых, проверяйте давление в шинах. При перепадах температуры давление в шинах может меняться. В морозы давление в шинах обычно падает, что может привести к снижению управляемости автомобиля.

Наконец, имейте в запасе необходимые инструменты. В холодную погоду также важно иметь в салоне автомобиля лопату, трос и провода. Эти предметы могут выручить вас, если вы застрянете в снегу или другой водитель попросит вас о помощи.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свой автомобиль в хорошем состоянии и избежать проблем в морозы.

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Источник: Автоновости дня