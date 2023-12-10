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Российские студенты назвали лучшие недорогие молодежные автомобили

Российские студенты считают Hyundai Accent и ВАЗ-2113 лучшими молодежными авто

Владение собственным автомобилем является одной из главных целей для многих студентов в России. Однако, при ограниченном бюджете и небольшом опыте вождения, выбор подходящего автомобиля может стать сложной задачей.

Согласно опросу студентов высших учебных заведений России, две модели автомобилей выделяются среди остальных – Hyundai Accent и «ВАЗ-2113».

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Илья, владелец Hyundai Accent 2007 года выпуска, поделился своим опытом эксплуатации этого автомобиля. Он приобрел его три года назад за 140 тысяч рублей, а сейчас его стоимость на вторичном рынке составляет около 350 тысяч рублей. Илья отметил, что его автомобиль практически не ломается и является надежным транспортным средством. В случае поломок, ремонт обходится недорого. За три года эксплуатации, Илья потратил около 20 тысяч рублей на замену стартера, генератора и бензонасоса. Он также отметил, что многие детали от «девятки» подходят для Hyundai Accent, что делает ремонт более доступным.

Евгений, другой студент, рассказал о своем опыте владения «ВАЗ-2113» 2008 года выпуска. Он приобрел этот автомобиль за 100 тысяч рублей в апреле текущего года. Вначале автомобиль имел некоторые проблемы с кузовом, расшатанную коробку передач и проблемы с подвеской. Евгений вложил около трех тысяч рублей в ремонт, включая замену патрубков и антифриза в системе охлаждения. Он отметил, что у отечественных моделей часто возникают проблемы с системой охлаждения, но с небольшими вложениями эти проблемы решаются.

Опыт студентов показывает, что как старые отечественные автомобили, так и бюджетные иномарки могут быть отличным выбором для российских студентов. Они обладают надежностью и доступностью в ремонте, что позволяет сэкономить деньги на обслуживании.

Источник: Газета.ru

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Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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