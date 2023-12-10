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Geely скоро обзаведется собственным коммерческим минивэном

Новый коммерческий минивэн Geely представлен под брендом LEVC

Одним из ключевых преимуществ нового минивэна является его электродвигатель, который развивает мощность в 272 л. с. Батареи, поставляемые компанией CATL, обеспечивают ёмкость от 73 до 120 киловатт-часов. Благодаря этому, владельцы смогут быстро заряжать свое транспортное средство до 80% процентов за полчаса или пополнить запас хода на 200 километров всего за десять минут.

Новый минивэн от Geely
Новый минивэн от Geely

Ожидается что новый минивэн будет иметь задний привод и пружинную подвеску. Кроме того, внутренний дизайн салона будет ориентирован на комфорт и практичность, с выдвижными подножками, панорамной крышей и регулируемыми продольно сиденьями второго ряда. Также обещаны «аэродинамичные» диски, которые подчеркнут современный дизайн минивэна.

Новый минивэн от Geely
Новый минивэн от Geely
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Несмотря на то, что Geely LEVC является брендом, известным своими лондонскими такси, этот новый минивэн представляет собой нечто большее. Он комбинирует стиль и функциональность, что делает его привлекательным выбором для бизнес-перевозок и семейных поездок.

Ожидается, что цена на эту новинку будет составлять около 250 тысяч юаней (35 тысяч долларов).

Источник: Комсомольская правда

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулемautohome.com.cn
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Фото:За Рулемautohome.com.cn
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