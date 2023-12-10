Geely скоро обзаведется собственным коммерческим минивэном

Новый коммерческий минивэн Geely представлен под брендом LEVC

Одним из ключевых преимуществ нового минивэна является его электродвигатель, который развивает мощность в 272 л. с. Батареи, поставляемые компанией CATL, обеспечивают ёмкость от 73 до 120 киловатт-часов. Благодаря этому, владельцы смогут быстро заряжать свое транспортное средство до 80% процентов за полчаса или пополнить запас хода на 200 километров всего за десять минут.

Новый минивэн от Geely

Ожидается что новый минивэн будет иметь задний привод и пружинную подвеску. Кроме того, внутренний дизайн салона будет ориентирован на комфорт и практичность, с выдвижными подножками, панорамной крышей и регулируемыми продольно сиденьями второго ряда. Также обещаны «аэродинамичные» диски, которые подчеркнут современный дизайн минивэна.

Новый минивэн от Geely

Несмотря на то, что Geely LEVC является брендом, известным своими лондонскими такси, этот новый минивэн представляет собой нечто большее. Он комбинирует стиль и функциональность, что делает его привлекательным выбором для бизнес-перевозок и семейных поездок.

Ожидается, что цена на эту новинку будет составлять около 250 тысяч юаней (35 тысяч долларов).

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Источник: Комсомольская правда