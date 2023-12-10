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Культовые Porsche 911 Turbo и Dodge Viper первого поколения сразились в гонке

На YouTube-канале Carwow показали дуэль между двумя легендарными суперкарами

Взглянув на эти две машины, сразу становится ясно, что они не похожи ни по характеристикам, ни по концепции.

Porsche 911 Turbo, представитель немецкой школы спорткаростроения, известен своей заднемоторной компоновкой и задним приводом. Модель 930, выпущенная в 1980-х годах, оснащена 3,3-литровым оппозитным 6-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. При весе 1310 килограммов мощность автомобиля составляет 300 л. с., а крутящий момент достигает 430 Н·м.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Dodge Viper первого поколения, представитель американской школы, вносит свои коррективы в схватку. С массой 1490 килограммов он может похвастаться еще более впечатляющими характеристиками. Мощный 8-литровый V10 двигатель развивает 400 л. с. и огромный крутящий момент в 630 Н·м. Всю эту мощь Dodge передает только на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Гонка между этими двумя иконами автомобильного мира не может оставить равнодушными.

Источник: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемYouTube
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Фото:За РулемYouTube
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