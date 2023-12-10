Культовые Porsche 911 Turbo и Dodge Viper первого поколения сразились в гонке
Взглянув на эти две машины, сразу становится ясно, что они не похожи ни по характеристикам, ни по концепции.
Porsche 911 Turbo, представитель немецкой школы спорткаростроения, известен своей заднемоторной компоновкой и задним приводом. Модель 930, выпущенная в 1980-х годах, оснащена 3,3-литровым оппозитным 6-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. При весе 1310 килограммов мощность автомобиля составляет 300 л. с., а крутящий момент достигает 430 Н·м.
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Dodge Viper первого поколения, представитель американской школы, вносит свои коррективы в схватку. С массой 1490 килограммов он может похвастаться еще более впечатляющими характеристиками. Мощный 8-литровый V10 двигатель развивает 400 л. с. и огромный крутящий момент в 630 Н·м. Всю эту мощь Dodge передает только на задние колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Гонка между этими двумя иконами автомобильного мира не может оставить равнодушными.
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Источник: YouTube
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