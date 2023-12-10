Деньги, время, упорство: британец побил рекорд, сдавая «теорию»

Претендент на права сдал теоретический экзамен в автошколе с 60 раза

Человек, имя которого не разглашается, сдал экзамен в испытательном центре в Реддиче, установив абсолютный рекорд по количеству попыток, когда-либо предпринятых в Великобритании. Он проваливал теоретический экзамен 59 раз, прежде чем, наконец, добился цели. Потратив на это 1380 фунтов стерлингов (160 тыс. рублей) и 60 часов своей жизни, сообщили в автошколе AA.

До сих пор «рекордсменом» считался ученик, который потерпел неудачу 57 раз, прежде чем сдал экзамен.

Камилла Бениц, управляющий директор автошколы AA, говорит, что тест действительно очень сложный, но нельзя сказать, что невыполнимый, а вот стремление этих людей добиться своей цели, действительно потрясет.

В Британии курсанты должны сдать теоретический тест, прежде чем смогут записаться на практический экзамен по вождению. Для получения водительской лицензии стоимость каждой попытки сдачи теории составляет 23 фунта, а сам процесс занимает около часа.

Тест включает 50 вопросов с несколькими вариантами ответов, необходимо правильно ответить на не менее 43 вопроса. Затем абитуриентам предстоит сдать видео-тест с 14 сценариями дорожных ситуаций, который оценивает их способность своевременно выявлять потенциальные опасности.

Те, кто не сдал теорию, должны выждать не менее трех рабочих дней перед следующей попыткой. Абитуриенты, успешно сдавшие тест, обязаны пройти практический экзамен в течение двух лет, в противном случае им придется заново сдавать теорию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Guardian