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Товарные грузовики ЗИЛ‑5301 Бычок выпускали с конца 1994 года. Машина отличалась от прототипов слегка иным передком и прямоугольными фарами.
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«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции
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Конституции Российской Федерации исполнилось 30...
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«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции

Конституции Российской Федерации исполнилось 30 лет

12 декабря – важный день для всех россиян, ведь сегодня по традиции отмечается День Конституции.

Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Этот документ является основным и наивысшим законом, гарантирующим жителям страны право на мирную, свободную и достойную жизнь.

Действующий сейчас документ разрабатывали на протяжении трех лет, в ходе которых было предложено около 20 вариантов основного закона. Окончательную версию утвердили на Конституционном совещании в июне 1993 года.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Конституция РФ установила в стране новый государственный строй – смешанную президентско-парламентскую республику, и закрепила разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

В День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия, а телебашни в российских городах включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Останкинская телебашня окрасится цветами российского триколора. В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан-Удэ на башнях появится надпись «30 лет Конституции Российской Федерации».

К акции присоединятся башни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Твери, Пензе, Самаре, Сочи, Ярославле и других городах.

С Праздником!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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«За рулем»
Фото:Игорь Иванко/АГН «Москва»
Количество просмотров 2
12.12.2023
Фото:Игорь Иванко/АГН «Москва»
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