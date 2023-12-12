«За рулем» поздравляет россиян с Днем Конституции

Конституции Российской Федерации исполнилось 30 лет

12 декабря – важный день для всех россиян, ведь сегодня по традиции отмечается День Конституции.

Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Этот документ является основным и наивысшим законом, гарантирующим жителям страны право на мирную, свободную и достойную жизнь.

Действующий сейчас документ разрабатывали на протяжении трех лет, в ходе которых было предложено около 20 вариантов основного закона. Окончательную версию утвердили на Конституционном совещании в июне 1993 года.

Конституция РФ установила в стране новый государственный строй – смешанную президентско-парламентскую республику, и закрепила разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

В День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия, а телебашни в российских городах включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Останкинская телебашня окрасится цветами российского триколора. В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан-Удэ на башнях появится надпись «30 лет Конституции Российской Федерации».

К акции присоединятся башни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Твери, Пензе, Самаре, Сочи, Ярославле и других городах.

С Праздником!