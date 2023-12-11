В Сети назвали частые проблемы автомобилей из Китая, выявленные во время морозов

У китайских авто зимой чаще всего отказывает электрика

На фоне сильных морозов в большинстве регионов России автовладельцы столкнулись с проблемами у китайских машин, обнаруженные во время их эксплуатации в условиях низких температур. Autonews.ru проанализировал отзывы и выявил несколько ключевых проблем.

Стоит отметить, что в обзор не вошли модели, которые не продаются официальными дилерами. Из проблем называются замерзающая электрика. В частности, владельцы новых Chery Tiggo 8 жалуются на то, что при температуре ниже -10 градусов динамики аудиосистемы издают хрипящие звуки. Но после 10 минут, когда салон прогревается, проблема исчезает сама собой.

Сложнее с системой крепления щеток стеклоочистителей к рычагам у Chery Tiggo 8, у этого автомобиля она оказалась настолько уникальной, что в автомагазинах и на рынках регионов нельзя найти замену. Некоторые продавцы пообещали заказать «летние» аналоги из Китая.

Залипающие ручки дверей фиксируют владельцы Geely и Monjaro после перепадов температур на фоне мокрого снега. При открытии дверь распахивается, но возвратная пружина не возвращается в исходное положение. Поэтому при закрытии дверей не срабатывает замок, при этом внешняя ручка свободно «болтается». Проблему водители решают на автомойке и в теплом гараже, или при помощи ключа и закрытием двери изнутри.

Владельцы кросс-купе Geely Tugella жалуются, что во время снегопада дает сбой система бесключевого доступа. Дилеры советуют очищать внутреннее пространство так, чтобы между ручкой и дверью не было снега. Владельцы нового Geely Atlas Pro пишут, что при температуре -37 градусов правая камера кругового обзора показывает картинку с сильным наслоением, а остальные работают с запаздыванием. Хотя мотор заводится на морозе без проблем.

Владелец седана Kaiyi E5 жалуется, что нет воздуховодов от печки к ногам пассажиров второго ряда. Хотя в шоуруме у дилеров он увидел новую партию таких машин, в которых эта опция есть. Сам дилер отказал в установке даже за доплату, объяснив отказ отсутствием запчастей.

Несколько владельцев кроссоверов Haval Dargo отмечают слишком долгий прогрев двигателя. Причем проблема усугубляется автоматическим включением «печки» при запуске двигателя. Другими словами, штатный обогреватель забирает тепло от мотора в салон, не дожидаясь полного прогрева двигателя. Проблему можно решить, вручную отключив печку, причем алгоритм включения печки заложен по умолчанию, пишут автовладельцы.

Владельцы Changan с предустановленными у дилеров системами дистанционного запуска жалуются, что при минус 5 градусов по Цельсию мотор невозможно запустить с первого раза. Пока не до конца ясно, что является источником проблемы — двигатель или алгоритм сигнализации с дистанционным запуском, установленный официальными дилерами.

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Источник: autonews.ru