#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery объявит конкурс дилеров в РФ для нового бренда
11 декабря
Chery объявит конкурс дилеров в РФ для нового бренда
В 2024 году на рынок России выйдут семь новых...
На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене
11 декабря
На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене
За кроссовер Ford Equator Sport на российском...
Citroen C4 Picasso II
11 декабря
Дизель, АКП, просторный салон: хорошее семейное авто за 1,5 млн рублей
Эксперт «За рулем» объяснил, как выбрать...

Студенты колледжей снова уходят в автопром

METEOR Auto возобновляет сотрудничество с профильными учебными заведениями

Ведущий российский производитель свечей зажигания METEOR Auto возобновляет сотрудничество с профильными учебными заведениями, остановленное после ухода немецкого концерна Bosch из России. Соглашения подписаны с Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова (КРЭ) и Энгельсским промышленно-экономическим колледжем (ЭПЭК), в рамках которых студенты обоих СУЗов будут проходить практическую подготовку на производственной площадке METEOR Auto в городе Энгельсе.

Сотрудничество между METEOR Auto и Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова возобновлено после годового перерыва. Первый практикант из числа студентов КРЭ уже прикреплен в технический сервисный отдел предприятия для прохождения практики в должности мехатроника.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
«Мы заинтересованы в молодых перспективных кадрах, которые смогут пополнить ряды наших технических специалистов. Во время стажировки студенты получат профессиональные навыки по наладке оборудования, работе с программным обеспечением, изготовлению деталей и другим направлениям деятельности. Это поможет впоследствии сократить время адаптации молодых специалистов при их трудоустройстве на производство», – отметил руководитель центра практической подготовки METEOR Auto Виктор Титов.

Сотрудничество с METEOR Auto с Энгельсским промышленно-экономическим колледжем также имеет длительную историю. На протяжении девяти лет студенты ЭПЭК успешно проходили дуальное обучение на базе центра практической подготовки METEOR Auto.

«Центр практической подготовки – связующее звено между нашим колледжем и производством, здесь студенты приобретают реальные навыки. Практическая часть обучения на производстве занимает не менее половины учебного времени. Прохождение производственной практики в реальных условиях под руководством профессионалов чрезвычайно важно с точки зрения приобретения компетенций будущих специалистов», – отметил специалист ЭПЭК.

Renault выпустит еще 3 модели на базе Duster и Bigster

Соглашение с Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова и Энгельсским промышленно-экономическим колледжем – не единственный пример сотрудничества METEOR Auto с саратовскими средними и высшими учебными заведениями. Так, представители отдела кадров компании, специалисты-закупщики и маркетологи провели встречу со студентами СГТУ имени Гагарина Ю.А. (направление подготовки – «Мировая экономика» и «Маркетинг»), где рассказали об особенностях организации закупочной и маркетинговой деятельности в компании. Кроме того, специалисты предприятия приняли участие в Марафоне профессионального развития, организованном СГУ им. Н.Г. Чернышевского с целью знакомства студентов с потенциальными работодателями.

Новая Hyundai Sonata – названы цены

Активное сотрудничество с заведениями высшего и среднего профессионального образования – распространённая практика для промышленных активов, входящих в многопрофильный холдинг S8 Capital. Все специалисты компаний, входящих в холдинг, получают доступ к обучению в корпоративном университете – S8 Академии. Это образовательное учреждение, на базе которого в рамках единого стандарта применяются современные методы обучения не только для сотрудников группы компаний, но и для всех партнёров холдинга. Университет имеет лицензию Министерства науки и высшего образования РФ на образовательную деятельность.

Самая сумасшедшая коллекция машин в мире

S8 Академия активно расширяет сотрудничество с заведениями высшего и среднего профессионального образования. В частности, у корпоративного университета уже заключены соглашения о сотрудничестве с Политехническим Колледжем № 50 имени Н.А. Злобина, Московским государственным колледжем электромеханики и информационных технологий и Колледжем Московского транспорта, Московским государственным колледжем электромеханики и информационных технологий, Невским колледжем имени А.Г. Неболсина в Санкт – Петербурге, Санкт-Петербургским ГБПОУ «Автомеханический колледж» и многими другими. Планируется, что до конца 2023 года будут подписаны еще не менее десяти соглашений с учебными заведениями среднего профессионального образования для того, чтобы сформировать на базе S8 Академии центр непрерывного повышения профессионального мастерства.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Количество просмотров 4
11.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
+1