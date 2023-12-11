Студенты колледжей снова уходят в автопром

METEOR Auto возобновляет сотрудничество с профильными учебными заведениями

Ведущий российский производитель свечей зажигания METEOR Auto возобновляет сотрудничество с профильными учебными заведениями, остановленное после ухода немецкого концерна Bosch из России. Соглашения подписаны с Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова (КРЭ) и Энгельсским промышленно-экономическим колледжем (ЭПЭК), в рамках которых студенты обоих СУЗов будут проходить практическую подготовку на производственной площадке METEOR Auto в городе Энгельсе.

Сотрудничество между METEOR Auto и Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова возобновлено после годового перерыва. Первый практикант из числа студентов КРЭ уже прикреплен в технический сервисный отдел предприятия для прохождения практики в должности мехатроника.

«Мы заинтересованы в молодых перспективных кадрах, которые смогут пополнить ряды наших технических специалистов. Во время стажировки студенты получат профессиональные навыки по наладке оборудования, работе с программным обеспечением, изготовлению деталей и другим направлениям деятельности. Это поможет впоследствии сократить время адаптации молодых специалистов при их трудоустройстве на производство», – отметил руководитель центра практической подготовки METEOR Auto Виктор Титов.

Сотрудничество с METEOR Auto с Энгельсским промышленно-экономическим колледжем также имеет длительную историю. На протяжении девяти лет студенты ЭПЭК успешно проходили дуальное обучение на базе центра практической подготовки METEOR Auto.

«Центр практической подготовки – связующее звено между нашим колледжем и производством, здесь студенты приобретают реальные навыки. Практическая часть обучения на производстве занимает не менее половины учебного времени. Прохождение производственной практики в реальных условиях под руководством профессионалов чрезвычайно важно с точки зрения приобретения компетенций будущих специалистов», – отметил специалист ЭПЭК.

Соглашение с Колледжем радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова и Энгельсским промышленно-экономическим колледжем – не единственный пример сотрудничества METEOR Auto с саратовскими средними и высшими учебными заведениями. Так, представители отдела кадров компании, специалисты-закупщики и маркетологи провели встречу со студентами СГТУ имени Гагарина Ю.А. (направление подготовки – «Мировая экономика» и «Маркетинг»), где рассказали об особенностях организации закупочной и маркетинговой деятельности в компании. Кроме того, специалисты предприятия приняли участие в Марафоне профессионального развития, организованном СГУ им. Н.Г. Чернышевского с целью знакомства студентов с потенциальными работодателями.

Активное сотрудничество с заведениями высшего и среднего профессионального образования – распространённая практика для промышленных активов, входящих в многопрофильный холдинг S8 Capital. Все специалисты компаний, входящих в холдинг, получают доступ к обучению в корпоративном университете – S8 Академии. Это образовательное учреждение, на базе которого в рамках единого стандарта применяются современные методы обучения не только для сотрудников группы компаний, но и для всех партнёров холдинга. Университет имеет лицензию Министерства науки и высшего образования РФ на образовательную деятельность.

S8 Академия активно расширяет сотрудничество с заведениями высшего и среднего профессионального образования. В частности, у корпоративного университета уже заключены соглашения о сотрудничестве с Политехническим Колледжем № 50 имени Н.А. Злобина, Московским государственным колледжем электромеханики и информационных технологий и Колледжем Московского транспорта, Московским государственным колледжем электромеханики и информационных технологий, Невским колледжем имени А.Г. Неболсина в Санкт – Петербурге, Санкт-Петербургским ГБПОУ «Автомеханический колледж» и многими другими. Планируется, что до конца 2023 года будут подписаны еще не менее десяти соглашений с учебными заведениями среднего профессионального образования для того, чтобы сформировать на базе S8 Академии центр непрерывного повышения профессионального мастерства.