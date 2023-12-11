На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене
Один из дилеров привез в Россию кроссовер Ford Equator Sport – кроссовер с двумя рядами сидений, который создан специально для китайского рынка и стал младшим братом модели Ford Equator, то есть ниже и короче «родственника». Автомобиль достаточно свежий – он был представлен в 2021 году. Оснащен «турбочетверкой» 1.5 Ecoboost (170 л.с.) и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний, полноприводной версии не существует в природе.
Судя по описанию, автомобиль новый, пробег всего 46 км, не битый, владелец по ПТС один, представлен кроссовер в максимальной комплектации. У него фронтальные, коленные, боковые передние и боковые задние подушки безопасности плюс шторки, есть TV и видео, 8 колонок, светодиодные фары, датчики дождя и света, парктроники, система контроля слепых зон, круиз-контроль и бортовой компьютер.
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Выпускают Equator Sport на заводе СП JMC-Ford и предназначен он только для рынка Китая.
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Источник, фото: Avito.ru
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