На рынке РФ появился новый американский кроссовер по конкурентной цене

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За кроссовер Ford Equator Sport на российском...

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За кроссовер Ford Equator Sport на российском рынке просят 3 108 000 рублей

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Ford Equator Sport – кроссовер с двумя рядами сидений, который создан специально для китайского рынка и стал младшим братом модели Ford Equator, то есть ниже и короче «родственника». Автомобиль достаточно свежий – он был представлен в 2021 году. Оснащен «турбочетверкой» 1.5 Ecoboost (170 л.с.) и семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод только передний, полноприводной версии не существует в природе.

Судя по описанию, автомобиль новый, пробег всего 46 км, не битый, владелец по ПТС один, представлен кроссовер в максимальной комплектации. У него фронтальные, коленные, боковые передние и боковые задние подушки безопасности плюс шторки, есть TV и видео, 8 колонок, светодиодные фары, датчики дождя и света, парктроники, система контроля слепых зон, круиз-контроль и бортовой компьютер.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Обновленный Hyundai Tucson: больше подробностей

Указанная цена действует лишь при покупке под заказ. Данный автомобиль в наличии обойдется уже в 3 843 500 рублей.

Выпускают Equator Sport на заводе СП JMC-Ford и предназначен он только для рынка Китая.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Avito.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
11.12.2023
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