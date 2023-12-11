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Жителям Севера нужно каждые 1,5-2 часа ночью прогревать мотор авто с этой целью

Эксперт объяснил, как прогревать моторы современных автомобилей

Современные автомобили не нуждаются в таком же прогреве двигателя в зимнее время, как классические модели, потому что теперь электроника корректирует все процессы. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил автоэксперт Петр Баканов.

Он подчеркнул, что такой стереотип остался с тех времен, когда в ДВС были карбюраторы, и такие машины без прогрева мотора плохо ехали или вообще глохли.

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«Карбюратор, по сути, «повар», который смешивает частичку бензина с воздухом и в дальнейшем это засасывается в цилиндр. Он делает свою работу механическим путем, все это достаточно просто, примитивно, имеет свои минусы. Поэтому, если говорим о технике, то прогрев ей не нужен. Наоборот, машина лучше прогревается во время движения», — объясняет эксперт.

Главное условие — не нагружать автомобиль сразу, ехать первые 2-5 километров не спеша. По словам Баканова, некоторые водители заводят мотор, чтобы садиться в теплый салон автомобиля.

«Или, например, ночью был снегопад, с утра завалило стекло, все это обледенело, и пока вы это не почистите, то ехать не сможете. Здесь надо тоже действовать аккуратно, потому что логично прогреть машину, чтобы не царапать стекло жестким скребком. В этом случае можно греть машину для того, чтобы оттаяло стекло, чтобы улучшить видимость», – пояснил специалист.

Баканов привел в качестве примера жителей Крайнего Севера, которые вынуждены даже ночью запускать двигатель каждые 1,5-2 часа, чтобы не смерзлось масло и машина завелась утром, резюмировал Баканов.

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Источник: riamo.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
11.12.2023
Фото:Unsplash
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