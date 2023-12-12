Чем опасны сильные морозы для функционала автомобиля — рассказываем подробно

Эксперты выяснили, чем чревата для ДВС эксплуатация автомобиля в зимнее время

Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур увеличивает его износ и риски поломок. Эксперты утверждают, что один холодный пуск с точки зрения износа равнозначен 200 км пробега. Конечно, нужно сделать поправку на то, что речь идет о моторах «старой школы», но в любом случае морозы всегда негативно отражаются на функционале силового агрегата.

В частности, замерзшее моторное масло имеет повышенную вязкость, хуже прокачивается и не сразу поступает к деталям. А у классического двигателя внутреннего сгорания (ДВС) самые нагруженные пары трения имеют подшипники скольжения — они очень чувствительны к подаче масла и его параметрам.

Средний износ гильз двигателя ЗМЗ-4062.1 после 20 холодных пусков (по высоте цилиндра)

Насколько возрастает износ двигателя?

В ходе исследования с использованием мотора ЗМЗ-4062.1 специалисты измеряли износ деталей цилиндропоршневой группы и подшипников коленвала в циклах из 20 холодных пусков. В итоге выяснилось, что двигатель в процессе разогревался от минус 20-30оС до +40. Диаметральный износ цилиндра достигал максимума в 4,64 микрометра.

Эта величина очень ощутимая, для этого мотора ремонтный диаметр цилиндра отличается от номинального на 0,5 мм, но заметным считается износ от 0,05 мм. Чтобы в описанном режиме «сточить» такую величину, потребуется более 200 холодных пусков. Холодные пуски снижают работоспособность двигателя, и этот процесс занимает годы. В северных регионах, где морозы держатся дольше, ситуация может быть кардинально другой, но и там свой подход к холодным пускам: машину периодически прогревают в течение ночи, а иногда даже не глушат всю ночь.

На графике показаны механические потери при холодном пуске двух моторов Ford объемом 1,8 л, приведенные к давлению в цилиндре (единица измерения — бары). По мере разогрева мотора его механические потери сокращаются в пять раз. При этом доминирующая «статья расходов» — это трение цилиндропоршневой группы и подшипников коленчатого вала, где и происходит основной износ.

В ходе исследования с использованием мотора ЗМЗ-4062.1 сравнили два режима прогрева: на холостом ходу и под нагрузкой, на малом ходу. В результате при прогреве на холостом ходу износ поршневых колец был гораздо ниже, при этом увеличивался износ гильз цилиндра и вкладышей коленчатого вала. Авторы исследования пришли к выводу, что оптимальной стратегией является прогрев на малом ходу. Поэтому при сильном морозе нужно дать двигателю пару минут поработать на холостом ходу и затем очень плавно увеличивать нагрузку. Первые несколько километров нужно двигаться на небольшой скорости и не злоупотреблять оборотами двигателя.

А что с аккумулятором?

При холодных пусках увеличивается и расход энергии аккумулятора. При охлаждении от +20 до -30оС его емкость может снизиться до двух раз. После холодных пусков аккумулятор может разрядиться, как итог — его ресурс сократится. Чтобы восстановить аккумулятор, необходимо его полностью зарядить от внешнего источника постоянного тока.

В зимнее время водители могут столкнуться с рядом внезапных поломок, низкие температуры могут привести к изменению свойств масла, резины и пластмассы, сделав детали более хрупкими, поэтому риск поломок возрастает.

Чтобы минимизировать износ и риск поломок автомобиля, нужно проявлять осторожность при холодных пусках, давать мотору достаточно времени на разогрев и плавно наращивать нагрузку. Чтобы поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии, нужно регулярно его подзаряжать.

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Источник: 74.ru