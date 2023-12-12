У женщины угнать автомобиль проще, чем у мужчины — эксперт объяснил, почему

Автоэксперт перечислил самые угоняемые марки авто и рассказал о схемах угонщиков

Согласно статистике компании «Страховой дом ВСК», количество угонов машин в 2023 году выросло на 15%. Самым угоняемым автомобилем стал внедорожник Hyundai Santa Fe.

Автоэксперт Андрей Кондрашов подчеркнул, что это цифры конкретной страховой компании по своим клиентам, при этом в МВД такую статистику не озвучивают. Самыми угоняемыми марками остаются Hyundai (31%) и Kia (18%). Но похитители воруют и ВАЗы (11%). Среди китайских машин в топы по угонам вошли Chery и его суббренд Exeed. Причем чаще всего воруют Chery Tiggo и Exeed TXL.

В сегменте премиальных авто лидирует кроссовер Mercedes-Benz GLE.

На категорию такси и каршерингов приходится 47% происшествий. По словам Кондрашова, у них практически нет дополнительных противоугонных систем, только маячок, передающий на сервер координаты автомобиля. Но во время угона этот маяк легко обнаружить и удалить, подчеркивает эксперт.

«В целом, эти данные вписываются в общую картину, подтверждаемую данными других страховых компаний. Действительно, чаще всего угоняют корейские Hyundai и Kia. Они пользуются высоким спросом на вторичном рынке, поэтому число их угонов выросло», — констатирует эксперт.

Кондрашов подчеркнул, что стала чаще практиковаться схема угона под тотальные автомобили — разбитые в ДТП, или сгоревшие машины. Есть даже рынок выкупа документов на такие авто. На угнанную машину перебиваются номера пришедшей в негодность, и таким образом она легализуется. Это называется «отбеливание» автомобиля, объясняет эксперт.

Кондрашов обратил внимание, что топ-четверка очень слабо защищена от угона, есть оборудование, при помощи которого такой автомобиль вскрывается за одну минуту, если на нем нет ничего, кроме штатной сигнализации. Данные страховых компаний подтверждают, что китайские Chery и Exeed тоже часто угоняют. Дело в том, что у них защищенность от угона еще хуже, чем у корейских.

По словам автоэксперта, женщины чаще сталкиваются с угоном машин чаще мужчины – 55%.

«Владелец запускает двигатель, и пока машина прогревается, он счищает снег. Злоумышленник дежурит во дворе и считывает сигнал открывания двери при помощи приставки с код-граббером. В какой-то момент дверь блокируется», —сказывает о схеме эксперт.

У мужчины, как правило, ключи лежат в кармане, и он спокойно может разблокировать дверь. А у женщины — в сумочке, и пока она чистит машину, сумка лежит в салоне. Когда владелица уходит за вторым ключом, машину открывают и угоняют, резюмировал Кондрашов.

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Источник: kp.ru