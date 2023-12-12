Такого дисконта давно не было! Дилеры предлагают скидки до 300 тысяч рублей
На фоне снижения продаж новых автомобилей на рынке РФ дилеры предлагают скидки до 300 тысяч рублей, таких скидок не было в России уже давно. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Комментируя информацию о том, что на российском рынке запас нераспроданных китайских автомобилей у дилеров достиг 175 тысяч экземпляров, Хайцеэр выразил мнение, что одной из причин, по которой россияне не покупают китайские автомобили, являются высокие автокредиты.
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«Большая часть автомобилей в России приобретается в кредит, сегодняшний процент такого займа весьма существенный, поэтому многие отказываются от покупки машины, выбирают класс автомобиля ниже или переходят к выбору подержанного автомобиля», — объясняет эксперт.
У людей элементарно недостаточно средств для приобретения новых машин, констатирует Хайцеэр. К тому же не наблюдается обновление модельного ряда машин китайского производства, обратил внимание эксперт. Склады дилеров забиты из-за падения продаж, и поэтому продавцы вынуждены опускать цены.
«Мы видим, что машины дешевеют, у нас есть предложения, которых раньше не было. Сейчас скидки 100-300 тысяч рублей, лишь бы люди приобретали машины. Это для нас новинка, мы уже отвыкли от такого дисконта», — подчеркивает собеседник издания.
Хайцеэр напомнил, что в экспертном сообществе фиксируют падение продаж новых автомобилей на уровне 20-30%. Это довольно существенный показатель, такого перенасыщения рынка не наблюдалось последние пару лет, подытожил эксперт.
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Источник: nsn.fm
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