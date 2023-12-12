Такого дисконта давно не было! Дилеры предлагают скидки до 300 тысяч рублей

Хайцеэр: Дилеры продают автомобили с большими скидками из-за падения продаж авто

На фоне снижения продаж новых автомобилей на рынке РФ дилеры предлагают скидки до 300 тысяч рублей, таких скидок не было в России уже давно. Об этом НСН заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Комментируя информацию о том, что на российском рынке запас нераспроданных китайских автомобилей у дилеров достиг 175 тысяч экземпляров, Хайцеэр выразил мнение, что одной из причин, по которой россияне не покупают китайские автомобили, являются высокие автокредиты.

«Большая часть автомобилей в России приобретается в кредит, сегодняшний процент такого займа весьма существенный, поэтому многие отказываются от покупки машины, выбирают класс автомобиля ниже или переходят к выбору подержанного автомобиля», — объясняет эксперт.

У людей элементарно недостаточно средств для приобретения новых машин, констатирует Хайцеэр. К тому же не наблюдается обновление модельного ряда машин китайского производства, обратил внимание эксперт. Склады дилеров забиты из-за падения продаж, и поэтому продавцы вынуждены опускать цены.

«Мы видим, что машины дешевеют, у нас есть предложения, которых раньше не было. Сейчас скидки 100-300 тысяч рублей, лишь бы люди приобретали машины. Это для нас новинка, мы уже отвыкли от такого дисконта», — подчеркивает собеседник издания.

Хайцеэр напомнил, что в экспертном сообществе фиксируют падение продаж новых автомобилей на уровне 20-30%. Это довольно существенный показатель, такого перенасыщения рынка не наблюдалось последние пару лет, подытожил эксперт.

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Источник: nsn.fm