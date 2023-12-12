Эвакуаторщик повредил вашу машину – что делать

Юрист объяснил, положена ли компенсация за поврежденный при эвакуации авто

Можно ли получить компенсацию от властей, если при законной эвакуации ваш автомобиль повредили? Объясняет эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», разбирая вопрос на конкретном примере.

Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист:

— Дано: автомобиль был поставлен на парковку в разрешенном месте. Однако через две часа парковку там запретили в связи с проведением митинга. Орган муниципальной власти принял решение об эвакуации автомобиля. Но при попытке погрузить автомобиль, буксировочный крюк оторвался, зацепив бампер и другие части машины.

Город платить за ущерб отказался, сославшись, что автомобиль ранее был поврежден в ДТП и в конструкцию были внесены изменения – крюк не заводской. Владелец автомобиля подал в суд.

При рассмотрении было установлено, что изменения конструкции не являются основанием к отказу в возмещении вреда, нанесенного автомобилю, который был поврежден. Более того, на машинах данной модели передний крюк не предусмотрен совсем.

В итоге суд удовлетворил исковые требования водителя в полном объеме.

При ущербе, причинном эвакуацией, не важно, по каким основаниям она была произведена, ущерб в любом случае подлежит возмещению.