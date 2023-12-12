Эвакуаторщик повредил вашу машину – что делать
Можно ли получить компенсацию от властей, если при законной эвакуации ваш автомобиль повредили? Объясняет эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», разбирая вопрос на конкретном примере.
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Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист:
— Дано: автомобиль был поставлен на парковку в разрешенном месте. Однако через две часа парковку там запретили в связи с проведением митинга. Орган муниципальной власти принял решение об эвакуации автомобиля. Но при попытке погрузить автомобиль, буксировочный крюк оторвался, зацепив бампер и другие части машины.
Город платить за ущерб отказался, сославшись, что автомобиль ранее был поврежден в ДТП и в конструкцию были внесены изменения – крюк не заводской. Владелец автомобиля подал в суд.
При рассмотрении было установлено, что изменения конструкции не являются основанием к отказу в возмещении вреда, нанесенного автомобилю, который был поврежден. Более того, на машинах данной модели передний крюк не предусмотрен совсем.
В итоге суд удовлетворил исковые требования водителя в полном объеме.
При ущербе, причинном эвакуацией, не важно, по каким основаниям она была произведена, ущерб в любом случае подлежит возмещению.
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