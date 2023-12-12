Эвакуаторщик повредил вашу машину – что делать

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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Екатерина Соловьёва, автомобильный юрист:

— Дано: автомобиль был поставлен на парковку в разрешенном месте. Однако через две часа парковку там запретили в связи с проведением митинга. Орган муниципальной власти принял решение об эвакуации автомобиля. Но при попытке погрузить автомобиль, буксировочный крюк оторвался, зацепив бампер и другие части машины.

Город платить за ущерб отказался, сославшись, что автомобиль ранее был поврежден в ДТП и в конструкцию были внесены изменения – крюк не заводской. Владелец автомобиля подал в суд.

При рассмотрении было установлено, что изменения конструкции не являются основанием к отказу в возмещении вреда, нанесенного автомобилю, который был поврежден. Более того, на машинах данной модели передний крюк не предусмотрен совсем.

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В итоге суд удовлетворил исковые требования водителя в полном объеме.

При ущербе, причинном эвакуацией, не важно, по каким основаниям она была произведена, ущерб в любом случае подлежит возмещению.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
12.12.2023
Фото:АГН «Москва»
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