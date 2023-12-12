Автостат подвел итоги прошедшей недели: в фаворитах сразу 7 китайских брендов

Lada возглавила топ-10 самых продаваемых брендов 49-й недели на российском рынке

Количество реализованных на российском рынке новых автомобилей за период с 4 по 10 декабря 2023 года достигло показателя в 23 781 экземпляр. Такую статистику озвучили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг», а также с учетом показателей собственного мониторинга.

«Десятка лидеров российского авторынка за неделю не изменилась, а вот в шаге от нее остановился китайский бренд Lixiang, впервые занявший одиннадцатую строчку», — отмечают аналитики.

Отечественная Lada традиционно стала лидером среди марок, ее недельный показатель составляет 6269 проданных машин. За ней следом места заняли сразу семь китайских брендов. В частности: Haval (3221 шт.), Chery (2705 шт.), Geely (2634 шт.), Changan (1480 шт.), EXEED (792 шт.), OMODA (741 шт.) и TANK (465 шт.).

Отечественный автомобиль «Москвич» занимает девятую строчку с результатом 457 реализованных машин. ТОП-10 марок по итогам прошедшей недели замыкает корейская Kia — таких автомобилей продали 381 экземпляров. Китайский Lixiang совсем немного не дотянул до лидеров топ-10, объем продаж этого производителя составил 367 автомобилей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru