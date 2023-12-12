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Только две недели продержался запрет Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии решило открыть три КПП на границе с Петербургом

Власти Финляндии намерены на текущей неделе открыть крупнейшие контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Новость об этом появилась в финских СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра"», — говорится в тексте публикации.
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Речь идет о ближайших к Петербургу КПП, до их закрытия 30 ноября все три пункта пропуска функционировали круглосуточно. На них приходится самое большое количество пересечений границы. Отмечается, что решение об этом Хельсинки объявят сегодня до конца дня, а в силу оно вступит в ночь на четверг, 14 декабря.

Напомним, власти Финляндии 30 ноября закрыли все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ. В качестве причины было названо неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Индии, Марокко. Кремль назвал происходящие русофобией, и выразил сожаление по поводу решения правительства Финляндии.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
12.12.2023
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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