Зарубежные автопроизводители лишили себя доли 30% авторынка РФ и 4,5 млрд евро выручки

Эксперты автоотрасли рассказали, когда зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

Европейские, корейские и американские автомобильные бренды своим уходом с рынка РФ освободили место китайскому автопрому, который стремительно растет и активно формирует в нашей стране разветвленную сеть дилеров. Сомнительно, что западные производители вернутся. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты автоотрасли.

По мнению экспертного сообщества, некоторые зарубежные производители могут начать поставку своих автомобилей через дружественные страны.

Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что российский авторынок не очень пострадал от ухода этих брендов, к тому же, дефицит иномарок из ЕС, США и Японии способствовал нивелированию параллельного импорта.

«Большинство зарубежных автоконцернов не планировали уходить из России, так как из-за расторжения партнерских отношений с отечественными дилерами они потеряли более 30% авторынка РФ и 4,5 млрд евро выручки», — констатирует собеседник издания.

Такие концерны, как Porsche, Mercedes-Benz, Renault оставили для себя возможность вернуться на рынок РФ. Вслед за китайскими брендами Haval, Exeed, Geely и Changan западные автоконцерны рассматривают возможность наладить производство в Кыргызстане — у него есть несколько дилерских центров на российской территории.

«В 2024 году положительная динамика продаж на авторынке продолжится, особенно с учетом расширения ассортимента сегмента новых авто представителями иранских и китайских брендов. Потенциально продажи могут вырасти на 10% в следующем году», — считает собеседник издания.

С ним не согласен Егор Васильев, он специализируется на написании статей по автомобильной тематике. Он напомнил, что выход на рынок всегда сопряжен с финансовыми затратами. И предполагается, что компания будет присутствовать на постоянной основе на рынке, чтобы окупить затраты.

«Покинув российский рынок, европейские, корейские и американские бренды освободили ниши для стремительно растущего китайского автопрома, который с удовольствием воспользовался ситуацией, организовав разветвленную дилерскую сеть. Так что возврат тех, кто неосмотрительно ушел с российского представляется, весьма сомнительным», — убежден автожурналист.

Во всяком случае — в ближайшем будущем, тем более, что китайский автопром рекордными темпами увеличивает количество брендов и моделей, подытожил Васильев.

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Источник: rg.ru