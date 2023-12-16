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Бегом от бетономешалки – видео чудесного спасения на трассе

Вышедший из автомобиля водитель еле увернулся от грузовика

Водителю пикапа, сломавшегося на затянутом пеленой тумана мосту, повезло – ему удалось убежать от готовой задавить его бетономешалки. Он не растерялся и побежал в нужную сторону, а не под колеса неуправляемого автомобиля.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Инцидент произошел на мосту Порт-Манн в Ванкувере (Британская Колумбия, Канада). На кадрах видно, что пикап мужчины стоял в крайнем правом ряду – он сломался, причем не в самом подходящем месте и не в самое удачное время.

Длина моста примерно 2 км, и на нем во время происшествия стоял густой туман. Как видите, обочин на мосту нет – спрятаться с дороги автомобилям некуда.

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Да и водитель бетономешалки явно не самый внимательный водитель. Видно, что стоп-сигналы его машины загораются всего в нескольких метрах от пикапа.

Но ему повезло: мужчину рядом с пикапом он не сбил, а только задел прицеп.

Это хорошее напоминание о том, что остановка на шоссе и мостах очень и очень опасна, и в этих случаях опаснее только выходить из автомобиля.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 2
16.12.2023
Фото:Youtube
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