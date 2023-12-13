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Водителям рассказали, чем обернутся ДВС и аккумулятору автомобиля сильные морозы

Эксплуатация авто при низких температурах чревата его износом и рисками поломок

Низкие температуры в зимнее время года негативно воздействуют на функционал автомобиля и могут стать причиной увеличения износа компонентов и поломок. По мнению экспертов, запуск двигателя при морозе -35 °C — настоящее испытание для большинства машин. Если некоторые автовладельцы сразу заводят свои машины, то у 16% с этим возникают сложности.

Чаще всего причиной износа при холодных пусках является замерзшее моторное масло, дело в том, что у него более вязкая структура, и из-за этого оно хуже прокачивается по системе. Подшипники скольжения требуют точной подачи масла, но из-за проблемы с подачей масла они становятся особо чувствительными.

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Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

В ходе исследования на моторе ЗМЗ-4062.1 выяснилось, что холодные пуски приводят к диаметральному износу цилиндров до 4,64 микрометра. Несмотря на низкий показатель, спустя 10-15 лет эксплуатации автомобиля ресурс его двигателя снизится. Особенно эта проблема может усугубиться в северных регионах с экстремально низкими температурами.

Во время холодных пусков увеличивается также и расход энергии аккумулятора, при охлаждении от +20 до -30 градусов его емкость может снижаться до двух раз. Чтобы восстановить работоспособность аккумулятора, необходимо его зарядить. Стоит сказать и о внезапных поломках, которые могут возникнуть в сильный мороз. Низкие температуры не только изменяют свойства масла, а также резины и пластмассы, но и делают их более хрупкими, по этой причине вероятность поломок увеличивается.

Эксплуатация автомобиля при низких температурах может значительно увеличить его износ и грозит поломками. Чтобы избежать этого, нужно при пуске мотора дать ему время на разогрев, а нагрузку наращивать плавно. Не стоит забывать и о аккумуляторе – поддерживать его в хорошем состоянии и заряжать по мере необходимости.

Источник: v-tatarstane.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
13.12.2023
Фото:Depositphotos
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