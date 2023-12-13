Бюджетные авто Volkswagen продают в России под маркой Jetta
Официальные продажи автомобилей Jetta, позиционирующихся как бюджетная линейка автоконцерна Volkswagen, стартовали в Челябинске. Кроме седана VA3, бренд Jetta предлагает кроссоверы VS5 и VS7.
Jetta была специально разработана для китайского рынка. В ходе проведенного экспресс-теста на модели Jetta VA3, схожей с Volkswagen Polo, были рассмотрены отличия с моделями, выпущенными ранее в Калуге, и китайскими вариантами.
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Volkswagen уже давно вынашивал идею выделить доступные по цене модели в отдельную линейку. Первой моделью нового бренда стал седан, близкий к Polo, который выпускался с 2010 года на заводе в Калуге.
В качестве основы для Jetta VA3 использована платформа PQ25, автомобиль сделан в виде седана, хотя новые Polo представляли собой лифтбеки. Сборкой автомобилей в Китае занимается совместное предприятие VW и FAW. На протяжении примерно года Jetta завозили в Россию по схеме параллельного импорта. Но сейчас автомобили поставляет официальный дистрибьютор – «ФАВ – Восточная Европа».
У компании есть также собственная линейка автомобилей FAW, автосалон, получивший официальное дилерство бренда, продает одновременно и Jetta, и FAW. Вполне вероятно, что между марками возникнет конкуренция. Дело в том, что по той же цене FAW предлагает автомобили более высокого класса.
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Источник: actualnews.org
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