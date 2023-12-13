Что будет, если сломанную деталь автомобиля не ремонтировать, а снять
Эксперты нашли 7 ключевых неисправностей, из-за которых автомобиль не пройдет ТО
Некоторым автомобилистам отказывают в получении диагностической карты после прохождения техосмотра по ряду объективных причин. Союз операторов техосмотра перечислил неисправности, наличие которых в автомобиле поставит крест на положительном решении по итогам ТО.
- Детали с трещинами — их наличие или детали с остаточной деформацией могут негативно повлиять на функционал тормозной системы;
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- набухшие тормозные шланги — в случае нагрузок или экстренного торможения может произойти утечка тормозной жидкости и водитель не сможет затормозить;
- снятые конструкции вместо ремонта — если у машины вместо ремонта сняты какие-то детали, такой «тюнинг» приведет к некорректной работе всего автомобиля;
- течь тормозной жидкости — в случае этой неисправности автомобиль в любой момент может стать неуправляемым из-за возможного разрыва тормозного шланга;
- истертые шины — такая резина в любой момент может разорваться во время движения автомобиля и подвергнуть риску и водителя, и других участников движения;
- самодельные детали — их использование чревато тем, что автомобиль станет неуправляемым, да и в целом снижается его надежность и безопасность;
- неработающая регулировка сидений — в этом случае возрастает риск выброса пассажира вместе с сиденьем из салона в случае ДТП;
- сбитые настройки фар — эта неисправность и трещины на защитном стекле могут ухудшить видимость, особенно в темное время суток.
Напомним, технический осмотр автомобиля обязателен для водителей, в частности, тех, кто оформляет на себя машину старше 4 лет: без прохождения техосмотра зарегистрировать автомобиль в ГИБДД не получится.
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Источник: autonews.ru
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Фото:Depositphotos
13.12.2023
Фото:Depositphotos
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