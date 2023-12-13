Что будет, если сломанную деталь автомобиля не ремонтировать, а снять

Эксперты нашли 7 ключевых неисправностей, из-за которых автомобиль не пройдет ТО

Некоторым автомобилистам отказывают в получении диагностической карты после прохождения техосмотра по ряду объективных причин. Союз операторов техосмотра перечислил неисправности, наличие которых в автомобиле поставит крест на положительном решении по итогам ТО.

Детали с трещинами — их наличие или детали с остаточной деформацией могут негативно повлиять на функционал тормозной системы;

набухшие тормозные шланги — в случае нагрузок или экстренного торможения может произойти утечка тормозной жидкости и водитель не сможет затормозить;

снятые конструкции вместо ремонта — если у машины вместо ремонта сняты какие-то детали, такой «тюнинг» приведет к некорректной работе всего автомобиля;

течь тормозной жидкости — в случае этой неисправности автомобиль в любой момент может стать неуправляемым из-за возможного разрыва тормозного шланга;

истертые шины — такая резина в любой момент может разорваться во время движения автомобиля и подвергнуть риску и водителя, и других участников движения;

самодельные детали — их использование чревато тем, что автомобиль станет неуправляемым, да и в целом снижается его надежность и безопасность;

неработающая регулировка сидений — в этом случае возрастает риск выброса пассажира вместе с сиденьем из салона в случае ДТП;

сбитые настройки фар — эта неисправность и трещины на защитном стекле могут ухудшить видимость, особенно в темное время суток.

Напомним, технический осмотр автомобиля обязателен для водителей, в частности, тех, кто оформляет на себя машину старше 4 лет: без прохождения техосмотра зарегистрировать автомобиль в ГИБДД не получится.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: autonews.ru