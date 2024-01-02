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Россияне отказываются от ремонта авто ради празднования Нового года

Водители отменяют записи на ТО и ремонт машин ради экономии денег на праздники

Это может показаться необычным, но, согласно отчету автоэксперта Евгения Виноградова, директора автомастерской Matrix, многие владельцы автомобилей отменили свои записи на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в последние недели перед Новым годом.

Вместо того чтобы тратить деньги на ремонт, россияне предпочитают сохранить их для праздничных трат. Это может быть связано с тем, что расходы на новогодние подарки, украшения, еду и развлечения могут оказаться важнее для многих людей, чем текущее состояние и обслуживание их автомобилей.

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Однако в автосервисы по-прежнему приезжают те водители, у которых возникли критические поломки.

Интересно отметить, что в этом году россияне стали более внимательными к техническому состоянию своих машин и быстрому устранению поломок. Это может быть связано с резким ростом стоимости запчастей, что заставляет автовладельцев понимать, что отсроченный ремонт или замена деталей может привести к дальнейшим поломкам и повышенным расходам.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Мария Деркунская/ТАСС
02.01.2024
Фото:Мария Деркунская/ТАСС
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