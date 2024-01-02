Россияне отказываются от ремонта авто ради празднования Нового года
Это может показаться необычным, но, согласно отчету автоэксперта Евгения Виноградова, директора автомастерской Matrix, многие владельцы автомобилей отменили свои записи на техническое обслуживание и ремонт автомобилей в последние недели перед Новым годом.
Вместо того чтобы тратить деньги на ремонт, россияне предпочитают сохранить их для праздничных трат. Это может быть связано с тем, что расходы на новогодние подарки, украшения, еду и развлечения могут оказаться важнее для многих людей, чем текущее состояние и обслуживание их автомобилей.
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Однако в автосервисы по-прежнему приезжают те водители, у которых возникли критические поломки.
Интересно отметить, что в этом году россияне стали более внимательными к техническому состоянию своих машин и быстрому устранению поломок. Это может быть связано с резким ростом стоимости запчастей, что заставляет автовладельцев понимать, что отсроченный ремонт или замена деталей может привести к дальнейшим поломкам и повышенным расходам.
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Источник: Quto
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