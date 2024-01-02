Honda представила концепт, вдохновленный Tesla Cybertruck

На выставке CES в Лас-Вегасе Honda представила концепт с клиновидным кузовом

Технические характеристики этого автомобиля пока не раскрыты, а изображение, опубликованное компанией, демонстрирует его резкие очертания и уникальный дизайн.

Концепт Honda

Кроме того, Honda сообщила о своих планах представить глобальную серию электромобилей, а также ключевые технологии, которые иллюстрируют развитие и трансформацию бренда. К 2030 году компания планирует представить на мировом рынке целых 30 новых моделей электромобилей.

Это является ясным свидетельством того, что Honda серьезно настроена на развитие и продвижение электромобильной технологии в ближайшем будущем.

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Источник: Honda