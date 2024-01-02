Honda представила концепт, вдохновленный Tesla Cybertruck
На выставке CES в Лас-Вегасе Honda представила концепт с клиновидным кузовом
Технические характеристики этого автомобиля пока не раскрыты, а изображение, опубликованное компанией, демонстрирует его резкие очертания и уникальный дизайн.
Концепт Honda
Кроме того, Honda сообщила о своих планах представить глобальную серию электромобилей, а также ключевые технологии, которые иллюстрируют развитие и трансформацию бренда. К 2030 году компания планирует представить на мировом рынке целых 30 новых моделей электромобилей.
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Источник: Honda
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Фото:Honda
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02.01.2024
Фото:Honda
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