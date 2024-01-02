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Honda представила концепт, вдохновленный Tesla Cybertruck

На выставке CES в Лас-Вегасе Honda представила концепт с клиновидным кузовом

Технические характеристики этого автомобиля пока не раскрыты, а изображение, опубликованное компанией, демонстрирует его резкие очертания и уникальный дизайн.

Концепт Honda
Концепт Honda

Кроме того, Honda сообщила о своих планах представить глобальную серию электромобилей, а также ключевые технологии, которые иллюстрируют развитие и трансформацию бренда. К 2030 году компания планирует представить на мировом рынке целых 30 новых моделей электромобилей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Популярный надежный кроссовер вернулся на российский рынок

Это является ясным свидетельством того, что Honda серьезно настроена на развитие и продвижение электромобильной технологии в ближайшем будущем.

Источник: Honda

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 4
02.01.2024
Фото:Honda
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