В России освоили производство еще одной детали для отечественного электропоезда

Российские специалисты разработали остекление для кабины машиниста «Ласточки»

Ранее в поезде стояло стекло зарубежного производства, но теперь отечественная компания ОНПП «Технология» госкорпорации «Ростех» представила свою уникальную разработку.

«Ласточка»

Боковое остекление состоит из герметичного стеклопакета, который не прогревается под воздействием солнечных лучей в жаркое время года и не пропускает холод зимой. Внешняя часть изделия выполнена из прочного силикатного триплекса, способного выдержать столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч.

Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин отметил, что отечественное решение полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к остеклению кабины машиниста электропоезда «Ласточка».

Компания готова к началу серийного производства данного продукта, что является важным шагом в области импортозамещения и развития российской промышленности.

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Источник: «Ростех»