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В России освоили производство еще одной детали для отечественного электропоезда

Российские специалисты разработали остекление для кабины машиниста «Ласточки»

Ранее в поезде стояло стекло зарубежного производства, но теперь отечественная компания ОНПП «Технология» госкорпорации «Ростех» представила свою уникальную разработку.

«Ласточка»
«Ласточка»

Боковое остекление состоит из герметичного стеклопакета, который не прогревается под воздействием солнечных лучей в жаркое время года и не пропускает холод зимой. Внешняя часть изделия выполнена из прочного силикатного триплекса, способного выдержать столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин отметил, что отечественное решение полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к остеклению кабины машиниста электропоезда «Ласточка».

Компания готова к началу серийного производства данного продукта, что является важным шагом в области импортозамещения и развития российской промышленности.

Источник: «Ростех»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
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