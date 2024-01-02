В России освоили производство еще одной детали для отечественного электропоезда
Ранее в поезде стояло стекло зарубежного производства, но теперь отечественная компания ОНПП «Технология» госкорпорации «Ростех» представила свою уникальную разработку.
Боковое остекление состоит из герметичного стеклопакета, который не прогревается под воздействием солнечных лучей в жаркое время года и не пропускает холод зимой. Внешняя часть изделия выполнена из прочного силикатного триплекса, способного выдержать столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч.
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Генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин отметил, что отечественное решение полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к остеклению кабины машиниста электропоезда «Ласточка».
Компания готова к началу серийного производства данного продукта, что является важным шагом в области импортозамещения и развития российской промышленности.
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Источник: «Ростех»
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