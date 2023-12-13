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Партнеры «За рулем» становятся лучшими

Техцентр «Волин» победил на Всероссийском конкурсе трудоустройства молодежи

Партнер Издательского дома «За рулем» – Технический центр «Волин» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места».

ТЦ «Волин» обошел более 700 участников из 72 регионов России благодаря тесной работе мастеров-наставников техцентра и студентов технических колледжей Московской области. По словам руководства ТЦ «Волин», только такое сотрудничество позволяет готовить квалифицированных специалистов для автосервиса и инженеров.

Ежегодный конкурс проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ и является знаковым. В этом году на него было подано 745 заявок из 72 регионов России.

Руководитель ТЦ «Волин» Ольга Селезнева рассказала, что им понадобилось пять лет, чтобы досконально изучить и победить проблему дефицита кадров в автосервисе.

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Артем Шадрин вручает награду генеральному директору технического центра «Волин» Ольге Селезневой.
Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Артем Шадрин вручает награду генеральному директору технического центра «Волин» Ольге Селезневой.

Проанализировали опыт пяти федеральных округов, посетили 63 колледжа и техникума России, проштудировали несколько десятков образовательных программ, провели сотни тестов преподавателей, студентов и материально-технической базы партнерских учебных заведений.

Вместе с руководством колледжей удалось создать актуальные требования к выпускникам, отвечающие запросам рынка. Внедрили современные образовательные модули на основе дуального обучения. Теперь коллектив технического центра на треть состоит из молодых специалистов. И что самое главное, в рамках ассоциации РАСТО, в которую входит ТЦ «Волин», удается транслировать этот опыт и на другие российские регионы.

Справка:

Проведение Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи входит в план мероприятий по реализации Программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Цель – выявить и распространить в стране лучшие практики молодежного трудоустройства.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:«Волин» и Depositphotos
13.12.2023
Фото:«Волин» и Depositphotos
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