Партнеры «За рулем» становятся лучшими

Техцентр «Волин» победил на Всероссийском конкурсе трудоустройства молодежи

Партнер Издательского дома «За рулем» – Технический центр «Волин» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места».

ТЦ «Волин» обошел более 700 участников из 72 регионов России благодаря тесной работе мастеров-наставников техцентра и студентов технических колледжей Московской области. По словам руководства ТЦ «Волин», только такое сотрудничество позволяет готовить квалифицированных специалистов для автосервиса и инженеров.

Ежегодный конкурс проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ и является знаковым. В этом году на него было подано 745 заявок из 72 регионов России.

Руководитель ТЦ «Волин» Ольга Селезнева рассказала, что им понадобилось пять лет, чтобы досконально изучить и победить проблему дефицита кадров в автосервисе.

Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Артем Шадрин вручает награду генеральному директору технического центра «Волин» Ольге Селезневой.

Проанализировали опыт пяти федеральных округов, посетили 63 колледжа и техникума России, проштудировали несколько десятков образовательных программ, провели сотни тестов преподавателей, студентов и материально-технической базы партнерских учебных заведений.

Вместе с руководством колледжей удалось создать актуальные требования к выпускникам, отвечающие запросам рынка. Внедрили современные образовательные модули на основе дуального обучения. Теперь коллектив технического центра на треть состоит из молодых специалистов. И что самое главное, в рамках ассоциации РАСТО, в которую входит ТЦ «Волин», удается транслировать этот опыт и на другие российские регионы.

Справка:



Проведение Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи входит в план мероприятий по реализации Программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Цель – выявить и распространить в стране лучшие практики молодежного трудоустройства.

