Эти модели россияне чаще всего приобретали онлайн
Эксперты СберАвто, ведущего сервиса по продаже автомобилей в России, провели анализ рынка и выявили наиболее востребованные онлайн-покупки новых и обновленных автомобилей в 2022-2023 годах.
Результаты показали, что самой популярной новинкой для онлайн-приобретения в уходящем году стало новое поколение Lada Vesta. Этот автомобиль россияне приобретали почти в два раза чаще, чем любую другую свежую модель.
Средняя сумма сделки на покупку Lada Vesta NG составила 1,46 млн рублей, а наибольшей популярностью модель пользовалась в Москве, Воронежской и Самарской областях.
На втором месте оказалась Omoda C5 с медианным чеком в 2,6 млн рублей, особенно востребована она была в Москве и Пермском крае.
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Третьей стала Geely Monjaro – автомобиль, который, согласно более раннему исследованию СберАвто и Quto.ru, проведенному в августе 2023 среди более чем 1700 респондентов со всей страны, российские автомобилисты считают самым красивым из представленных на рынке.
За него, в среднем, платили 4 млн рублей и чаще всего приобретали в Москве и Санкт-Петербурге.
На четвертой строчке оказался Chery Tiggo Pro Max 7 с медианным чеком в 2,64 млн рублей, он был особенно популярен в Москве и Краснодарском крае.
Замыкает пятерку Changan Uni-K с медианной стоимостью в 3,92 млн рублей, он особенно пришелся по душе жителям столицы.
Также популярными новинками 2022-2023 гг. стали Haval F7x, Jetour Dashing, Haval Dargo, Kaiyi E5 и Changan CS55 Plus.
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