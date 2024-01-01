#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Один из способов «украсить» свой автомобиль
1 января
Так автовладельцы «самовыражаются» за рулем
От ароматизаторов до дисков: водители...
Polaris Slingshot 2024
1 января
Polaris Slingshot 2024: новый комфортный трицикл
Новая линейка трайков Slingshot предлагается по...
Рождественские маршруты: куда поехать с семьей в праздники
1 января
Рождественские маршруты: куда поехать с семьей в праздники
Если диван и холодильник – не единственные...

Polaris Slingshot 2024: новый комфортный трицикл

Новая линейка трайков Slingshot предлагается по стартовой цене 21 999 долларов

Одним из главных нововведений в обновленной линейке является расширение палитры цветов, включая такие варианты, как Radar Blue Fade, Gold Rush и Purple Lightning.

Polaris Slingshot 2024
Polaris Slingshot 2024

Кроме того, Polaris предлагает специальные графические пакеты для вариантов SL и SLR, добавляя ещё больше возможностей для настройки внешнего вида транспортного средства. Для SL также доступны обновленные колёса оттенка Midnight Charcoal Metallic, которые придают ему более элегантный и современный вид.

Polaris Slingshot 2024
Polaris Slingshot 2024

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Инспектор ГИБДД требует ОСАГО – вот что нужно ответить

Polaris также установила в Slingshot 2024 новую аудиосистему Rockford Fosgate мощностью 200 ватт с высокочастотными динамиками. Дополнительные опции включают специальное брезентовое верхнее покрытие в черном, сером и красном цветах, которое поможет защитить от непогоды и придать трайку ещё больше индивидуальности.

Также доступны задние панели из дымчатого поликарбоната.

Polaris Slingshot 2024
Polaris Slingshot 2024

Внутри Polaris Slingshot 2024 предлагает ряд дополнительных аксессуаров, включая вентилируемый спортивный капот, другую переднюю решётку и сиденья с подогревом и вентиляцией.

Все модели Slingshot 2024 года оснащены мощным 2-литровым атмосферным четырёхцилиндровым двигателем, который развивает мощность 203 л. с. при 8250 оборотах в минуту. Это позволяет Slingshot разгоняться до 96 километров в час всего за 4,9 секунды.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Polaris
01.01.2024
Фото:Polaris
Поделиться:
Оцените материал:
0