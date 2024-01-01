Polaris Slingshot 2024: новый комфортный трицикл

Новая линейка трайков Slingshot предлагается по стартовой цене 21 999 долларов

Одним из главных нововведений в обновленной линейке является расширение палитры цветов, включая такие варианты, как Radar Blue Fade, Gold Rush и Purple Lightning.

Polaris Slingshot 2024

Кроме того, Polaris предлагает специальные графические пакеты для вариантов SL и SLR, добавляя ещё больше возможностей для настройки внешнего вида транспортного средства. Для SL также доступны обновленные колёса оттенка Midnight Charcoal Metallic, которые придают ему более элегантный и современный вид.

Polaris Slingshot 2024

Polaris также установила в Slingshot 2024 новую аудиосистему Rockford Fosgate мощностью 200 ватт с высокочастотными динамиками. Дополнительные опции включают специальное брезентовое верхнее покрытие в черном, сером и красном цветах, которое поможет защитить от непогоды и придать трайку ещё больше индивидуальности.

Также доступны задние панели из дымчатого поликарбоната.

Polaris Slingshot 2024

Внутри Polaris Slingshot 2024 предлагает ряд дополнительных аксессуаров, включая вентилируемый спортивный капот, другую переднюю решётку и сиденья с подогревом и вентиляцией.

Все модели Slingshot 2024 года оснащены мощным 2-литровым атмосферным четырёхцилиндровым двигателем, который развивает мощность 203 л. с. при 8250 оборотах в минуту. Это позволяет Slingshot разгоняться до 96 километров в час всего за 4,9 секунды.

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Источник: Carscoops