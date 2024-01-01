Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте
Бывший сотрудник Tesla заявил, что автопилот компании небезопасен
Бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски высказал свои опасения относительно безопасности автопилота компании
«Это касается вас, даже если у вас нет Tesla, ведь ваши дети всё равно ходят по тротуару», - после подобных заявлений Крупски и был уволен.
Крупски, который ранее работал техником по обслуживанию в Tesla, утверждает, что его уволили после того, как он выразил свою обеспокоенность относительно безопасности программного обеспечения автопилота.
Tesla в режиме автопилота
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Он поделился отчетами об авариях и внутренней перепиской Tesla.
«Я не думаю, что аппаратное обеспечение или программное обеспечение готово. Это касается всех нас, потому что мы, по сути, экспериментируем на дорогах общего пользования», - заявил Крупски.
Функция помощи при вождении Tesla находится под следствием таких организаций, как Министерство юстиции США и Национальное управление безопасности дорожного движения.
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Источник: Independent
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Фото:Социальные сети
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01.01.2024
Фото:Социальные сети
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