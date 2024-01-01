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Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте

Бывший сотрудник Tesla заявил, что автопилот компании небезопасен

Бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски высказал свои опасения относительно безопасности автопилота компании

«Это касается вас, даже если у вас нет Tesla, ведь ваши дети всё равно ходят по тротуару», - после подобных заявлений Крупски и был уволен.

Крупски, который ранее работал техником по обслуживанию в Tesla, утверждает, что его уволили после того, как он выразил свою обеспокоенность относительно безопасности программного обеспечения автопилота.

Tesla в режиме автопилота
Tesla в режиме автопилота

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Он поделился отчетами об авариях и внутренней перепиской Tesla.

«Я не думаю, что аппаратное обеспечение или программное обеспечение готово. Это касается всех нас, потому что мы, по сути, экспериментируем на дорогах общего пользования», - заявил Крупски.

Функция помощи при вождении Tesla находится под следствием таких организаций, как Министерство юстиции США и Национальное управление безопасности дорожного движения.

Источник: Independent

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Социальные сети
Количество просмотров 1
01.01.2024
Фото:Социальные сети
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