Дождались! Китайский автомобиль со скидкой 790 тысяч рублей — рассказываем условия

Автопроизводители Китая объявили в РФ беспрецедентный дисконт в 1,1 млн рублей

Китайские автопроизводители всерьез намерены сделать свое присутствие на российском рынке не просто доминирующим, а господствующим. И уже начиная с 15 декабря эти планы начнут реализовываться.

С целью расширения своего присутствия на рынке России автомобильные компании из КНР планируют реализовать порядка 1,2 млн легковых автомобилей из 1,5 млн возможных. Фактически, китайцы поставили перед собой задачу полностью захватить авторынок РФ.

Venucia V-Online

Начиная с 15 декабря одновременно в 26 мегаполисах России стартуют продажи новых кроссоверов V-Online от китайской марки Venucia. Покупателям предлагается переднеприводный автомобиль в четырех цветах кузова: черном, красном, белом и сером. Цена новинки стартует от 3,3 млн рублей, производитель предлагает гарантию на три года.

Другой ведущий китайский бренд – Chery анонсировал масштабные скидки для россиян в честь своего 18-летнего присутствия на рынке КНР. Представители компании заявили, что скидка на бензиновые автомобили будет составлять 790 тысяч рублей. А при покупке кроссоверов-гибридов россияне смогут сэкономить сразу 1,1 млн рублей.

Дисконт будет действовать всего две недели, до 31 декабря 2023 года. А самая большая выгода ждет покупателей новой машины с помощью трейд-ин и на условиях специальной программы кредитования.

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Источник: rimpress.ru