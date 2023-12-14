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Китайские машины не будут популярны у россиян из-за высоких ставок по автокредитам — эксперт

Эксперты нашли причину, из-за которой не стоит покупать сейчас авто из Китая

Стоимость легковых автомобилей от китайских производителей в 2024 году может снизиться приблизительно на 10-15%, поэтому россиянам сейчас не следует спешить с их покупкой. Такое мнение озвучили участники российского авторынка.

По их мнению, конец 2023 года — не самое подходящее время, потому что уже в следующем году производители из Китая могут пойти на существенные ценовые уступки на фоне нарастающей конкуренции в борьбе за потенциального российского покупателя. Что касается цен на отечественные автомобили, они тоже могут снизиться по причине того, что китайский автопром намерен увеличить объемы продаж. Аналитики считают, что в таких условиях лучше дождаться более благоприятной ситуации.

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Напомним, ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев озвучил прогноз, что в 2024 году объемы продаж китайских машин на российском рынке могут увеличиться в два раза в сравнении с 2023 годом. Речь идет о продаже порядка 1,2 млн новых автомобилей. Мосеев подчеркнул, что таких показателей Китай может достичь только при условии масштабных скидок.

Также Мосеев предположил, что на фоне повышения стоимости автокредитов машины из КНР не будут пользоваться большим спросом. Инструментов для снижения цен у китайских производителей нет, «остается только резко демпинговать», резюмировал эксперт автоотрасли.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:EPA
Количество просмотров 1
14.12.2023
Фото:EPA
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