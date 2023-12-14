Новый Chery представят 3 января

Chery подготовил к продажам седан Fengyun A8

Chery Fengyun A8 будет официально представлен 3 января 2024 года. В настоящее время в Китае предзаказ автомобиля, стоимость которого, как ожидается, составит около 16 тысяч юаней, или 2 млн рублей.

Седан оснащен силовой установкой ACTECO 1.5 TGDI пятого поколения, состоящей из бензинового турбодвигателя мощностью 156 л.с. и 220 Нм и электромотора. Общая мощность гибрида – 204 л.с. и 310 Нм.

Разгон до 50 км/ч – 3 секунды, а разгон до 100 км/ч – 7 секунд.

Запас хода только на электричестве составит более 100 км, а общий запас хода при полном баке будет достигать 1300 км.

Автомобиль оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами – приборной панелью и тачскрином мультимедиа, на котором могут отображаться данные мобильного телефона. Новый автомобиль также будет оснащаться панорамным люком в крыше.

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Фото: Autohome.com.cn