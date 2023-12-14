Автостат Инфо: продажи Great Wall Poer в ноябре выросли на 203% в сравнении с 2022 годом

Назван топ-5 самых популярных пикапов в России по итогам ноября 2023 года

Пикап Great Wall Poer от китайского автопрома стал самым популярным автомобилем на рынке России по итогам продаж ноября текущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

«В сравнении с ноябрем прошлого года продажи Great Wall Poer выросли на 203% — с 134 до 406 штук. Второе место на рынке у УАЗа Пикап. В отчетный период продажи модели выросли на 66%, с 211 до 350 единиц. Третий результат на рынке в ноябре показала еще одна модель Great Wall — пикап Great Wall Kingkong с результатом 182 проданных авто», — говорится в сообщении агентства.

Great Wall Poer

В топ-5 лидеров российского рынка по итогам ноября вошли также пикапы Changan Hunter Plus – продано 178 экземпляров, и JAC T6 с показателем в 157 штук.

Показатели лидеров рынка новых пикапов за январь-ноябрь 2023 года выглядят следующим образом: Great Wall Poer – 4377 штук (+294%), УАЗ Пикап – 2926 экземпляров (+63%), JAC T6 – 1606 единиц (+189%), RAM – 1551 экземпляр (+170%), Mitsubishi L200 – 1447 машин (+46%) и Toyota Hilux – 1278 штук (+0,2%).

Всего за период с января по ноябрь 2023 года на российском рынке реализовано 15 648 новых пикапов. Этот показатель на 130% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: avtostat-info.com