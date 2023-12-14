Lexus назвал стоимость нового GX

Сколько будет стоить новый Lexus GX в России

Новый Lexus GX очень отличается от модели предыдущего поколения, и теперь мы знаем, сколько будет стоить люксовый внедорожник.

В США автомобиль будет предлагаться по цене от 64 250 долларов. В топовой комплектации он обойдется в 81 250 долларов. То есть, в переводе на наши деньги, это от 5,78 млн до 7,3 млн рублей.

Новый Lexus GX

Поставляться в Россию новый Lexus GX будет исключительно по схеме параллельного импорта, и его стоимость увеличится раза в два – до 11-15 млн рублей.

Новый Lexus GX

Новый Lexus оснащается 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 349 лошадиных сил. Позже появится и гибридная версия автомобиля, но когда – пока неизвестно.

GX в базовой комплектации оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, 14-дюймовым сенсорным экраном мультимедии, подогревами и вентиляцией передних сидений, стереосистемой с 10 динамиками и системой безопасности Lexus+ 3.0, которая включает в себя автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при удержании полосы движения, функцию распознавания дорожных знаков и многое другое.

В салоне могут быть установлены два или три ряда сидений.