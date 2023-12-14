Lexus назвал стоимость нового GX
Новый Lexus GX очень отличается от модели предыдущего поколения, и теперь мы знаем, сколько будет стоить люксовый внедорожник.
В США автомобиль будет предлагаться по цене от 64 250 долларов. В топовой комплектации он обойдется в 81 250 долларов. То есть, в переводе на наши деньги, это от 5,78 млн до 7,3 млн рублей.
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Поставляться в Россию новый Lexus GX будет исключительно по схеме параллельного импорта, и его стоимость увеличится раза в два – до 11-15 млн рублей.
Новый Lexus оснащается 3,4-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 349 лошадиных сил. Позже появится и гибридная версия автомобиля, но когда – пока неизвестно.
GX в базовой комплектации оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, 14-дюймовым сенсорным экраном мультимедии, подогревами и вентиляцией передних сидений, стереосистемой с 10 динамиками и системой безопасности Lexus+ 3.0, которая включает в себя автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при удержании полосы движения, функцию распознавания дорожных знаков и многое другое.
В салоне могут быть установлены два или три ряда сидений.
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