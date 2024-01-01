Porsche выпустила двухмиллионный автомобиль

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Выиграй Ладу
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Двухмиллионный Porsche – это Panamera Turbo E-Hybrid в эксклюзивном цвете

Линейка Panamera сыграла ключевую роль в успехе Porsche в Саксонии с момента ее дебюта в Лейпциге в 2009 году. Завод был расширен в 2016 году, превратившись в полноценный производственный комплекс с покрасочным цехом и производством кузовов.

Panamera Turbo E-Hybrid
Panamera Turbo E-Hybrid

Это инновационное решение позволило заводу производить автомобили полностью, от создания кузова до финальной сборки.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

«Особое желание»: кузов нового Porsche Panamera 2024 покрыли настоящим золотом

Завод Porsche в Лейпциге стал важным работодателем в центральной части Германии, предоставляя работу более 4400 людям. Он превратился в центр производства электромобилей, и Porsche планирует производить на этом заводе три типа силовых агрегатов: двигатели внутреннего сгорания, электрические и гибридные.

Panamera Turbo E-Hybrid
Panamera Turbo E-Hybrid

Компания Porsche уже приступила к приему заказов на новую модель Panamera 2024 года в США. Автомобиль поступит в дилерские центры весной 2024 года, и его стартовая цена составит 101 550 долларов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
01.01.2024
Фото:Porsche
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