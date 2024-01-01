Porsche выпустила двухмиллионный автомобиль

Двухмиллионный Porsche – это Panamera Turbo E-Hybrid в эксклюзивном цвете

Линейка Panamera сыграла ключевую роль в успехе Porsche в Саксонии с момента ее дебюта в Лейпциге в 2009 году. Завод был расширен в 2016 году, превратившись в полноценный производственный комплекс с покрасочным цехом и производством кузовов.

Panamera Turbo E-Hybrid

Это инновационное решение позволило заводу производить автомобили полностью, от создания кузова до финальной сборки.

Завод Porsche в Лейпциге стал важным работодателем в центральной части Германии, предоставляя работу более 4400 людям. Он превратился в центр производства электромобилей, и Porsche планирует производить на этом заводе три типа силовых агрегатов: двигатели внутреннего сгорания, электрические и гибридные.

Panamera Turbo E-Hybrid

Компания Porsche уже приступила к приему заказов на новую модель Panamera 2024 года в США. Автомобиль поступит в дилерские центры весной 2024 года, и его стартовая цена составит 101 550 долларов.

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Источник: Motor1