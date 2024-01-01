Porsche выпустила двухмиллионный автомобиль
Линейка Panamera сыграла ключевую роль в успехе Porsche в Саксонии с момента ее дебюта в Лейпциге в 2009 году. Завод был расширен в 2016 году, превратившись в полноценный производственный комплекс с покрасочным цехом и производством кузовов.
Это инновационное решение позволило заводу производить автомобили полностью, от создания кузова до финальной сборки.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Завод Porsche в Лейпциге стал важным работодателем в центральной части Германии, предоставляя работу более 4400 людям. Он превратился в центр производства электромобилей, и Porsche планирует производить на этом заводе три типа силовых агрегатов: двигатели внутреннего сгорания, электрические и гибридные.
Компания Porsche уже приступила к приему заказов на новую модель Panamera 2024 года в США. Автомобиль поступит в дилерские центры весной 2024 года, и его стартовая цена составит 101 550 долларов.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Motor1
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!