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Автокластер в чеченском Аргуне расширяет производство

Официально: первая партия УАЗ сойдет с конвейера завода в Чечне уже в 2024 году

Первую партию автомобилей УАЗ на заводе «Чеченавто» планируют выпустить в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев.

На Международной выставке-ярмарке «Россия» он озвучил сроки и напомнил, что в городе Аргун создается автомобильный кластер.

«Вы уже можете проехать на чеченской ГАЗели, на чеченской Ладе, но, если хочется прямо на УАЗе, думаю, буквально в следующем году вам представится такая возможность», — сказал председатель правительства Чечни.
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Первую партию комплектующих для двигателей УАЗ отгрузят в декабре 2023 года

На базе заводских мощностей, благодаря договоренностям главы республики Рамзана Кадырова, налажено производство автомобилей Lada в количестве 10 тысяч экземпляров в год.

«Договорились производить ГАЗели. Первоначальный выпуск – это 100 автомобилей в месяц. Уже не хватает производственных мощностей, мы активно делаем ремонт, вводим новые площади, чтобы там в дальнейшем разместить выпуск автомобилей УАЗ», — уточнил собеседник издания.

Хучиев подчеркнул, что продукция автомобильного кластера востребована и в зоне СВО. Через региональный общественный фонд руководство республики поставило на текущий момент более 1,5 тыс. автомобилей, в том числе бронированных, уточнил Хучиев.

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве организовали для демонстрации важнейших достижений страны в различных сферах экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов, выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Елена Афонина/ТАСС
Количество просмотров 1
02.01.2024
Фото:Елена Афонина/ТАСС
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