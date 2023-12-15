В Россию вернулась Skoda Octavia — сборка китайская, но цена очень приятная

В Россию завезли партию Skoda Octavia 2023 года по цене от 2,5 млн рублей

У нескольких дилеров в Москве появилась партия лифтбеков Skoda Octavia в кузове А7 китайской сборки. Несмотря на то, что производство этих автомобилей для рынков разных стран закончилось в 2020 году, они снова продаются в России.

Автомобили 2023 года выпуска, стоимость варьируется от 2,5 млн до 2,69 млн рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки практически нельзя отличить от моделей выпуска 2013 года российской сборки. Отличие только в корме с узкими горизонтальными фонарями, похожими на те, что были на флагманской модели Superb.

Skoda Octavia

Skoda Octavia Skoda Octavia

Лифтбек оснащен бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., а также классическим шестиступенчатым «автоматом». Условное название комплектации поступившей партии — «Импорт». В списке оснащения: галогеновые фары с «противотуманками», салон, отделанный эко-кожей, кондиционер, подушки безопасности для водителя и пассажира, датчики давления в шинах, электропривод зеркал, задний парктроник, система «старт-стоп», мульти-руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем и Bluetooth, шесть аудиодинамиков, адаптивный круиз-контроль и 16-дюймовые литые диски.

О том, что компания не будет возобновлять свою деятельность на рынке РФ, Skoda объявила весной текущего года. Стоит отметить, что бренд потерял порядка 700 млн евро — именно такая сумма была потрачена на поддержание простаивающего производства и все еще функционирующей дилерской сети.

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Источник: avtonovostidnya.ru