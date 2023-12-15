В Россию вернулась Skoda Octavia — сборка китайская, но цена очень приятная
У нескольких дилеров в Москве появилась партия лифтбеков Skoda Octavia в кузове А7 китайской сборки. Несмотря на то, что производство этих автомобилей для рынков разных стран закончилось в 2020 году, они снова продаются в России.
Автомобили 2023 года выпуска, стоимость варьируется от 2,5 млн до 2,69 млн рублей. Внешне Skoda Octavia A7 китайской сборки практически нельзя отличить от моделей выпуска 2013 года российской сборки. Отличие только в корме с узкими горизонтальными фонарями, похожими на те, что были на флагманской модели Superb.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Лифтбек оснащен бензиновым «атмосферником» объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., а также классическим шестиступенчатым «автоматом». Условное название комплектации поступившей партии — «Импорт». В списке оснащения: галогеновые фары с «противотуманками», салон, отделанный эко-кожей, кондиционер, подушки безопасности для водителя и пассажира, датчики давления в шинах, электропривод зеркал, задний парктроник, система «старт-стоп», мульти-руль, медиасистема с крупным сенсорным дисплеем и Bluetooth, шесть аудиодинамиков, адаптивный круиз-контроль и 16-дюймовые литые диски.
О том, что компания не будет возобновлять свою деятельность на рынке РФ, Skoda объявила весной текущего года. Стоит отметить, что бренд потерял порядка 700 млн евро — именно такая сумма была потрачена на поддержание простаивающего производства и все еще функционирующей дилерской сети.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: avtonovostidnya.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о Skoda Octavia (9)
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
нет
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.