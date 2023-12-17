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Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
17 декабря
Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
В документальном фильме показали С-65...
Neta L
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Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»

В документальном фильме показали С-65 «Сталинец» – наш первый дизельный трактор

Действительно, многие считают (и вполне справедливо), что этот трактор изменил тракторостроение в СССР. А учитывая, что это происходило в эпоху, когда от тракторов зависело столь многое, можно уверенно сказать, что эта машина изменила и саму страну. Речь о С-65 «Сталинец» – журнал «За рулем» писал о нем незадолго до выхода в серию, в 1936 году.

Трактор серьезно отличался от своего предшественника С-60, использовавшего в качестве топлива «тяжелый бензин» – лигроин. «Сталинец» же стал первым российским трактором, двигающимся на дизельной тяге.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Это в полном смысле слова довоенная техника – выпуск С-65 начался в 1937-м, а завершился в 1941-м... Но на Челябинском тракторном заводе успели сделать поистине гигантский шаг, с которого в СССР началась послевоенная дизелизация спецтехники.

Что же представлял собой предтеча всех (!) отечественных дизельных тракторов? Давайте посмотрим!

Источник: Гора автофактов

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Youtube
17.12.2023
Фото:Youtube
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