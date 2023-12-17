Легендарный трактор, который изменил все – видео о С-65 «Сталинец»
Действительно, многие считают (и вполне справедливо), что этот трактор изменил тракторостроение в СССР. А учитывая, что это происходило в эпоху, когда от тракторов зависело столь многое, можно уверенно сказать, что эта машина изменила и саму страну. Речь о С-65 «Сталинец» – журнал «За рулем» писал о нем незадолго до выхода в серию, в 1936 году.
Трактор серьезно отличался от своего предшественника С-60, использовавшего в качестве топлива «тяжелый бензин» – лигроин. «Сталинец» же стал первым российским трактором, двигающимся на дизельной тяге.
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Это в полном смысле слова довоенная техника – выпуск С-65 начался в 1937-м, а завершился в 1941-м... Но на Челябинском тракторном заводе успели сделать поистине гигантский шаг, с которого в СССР началась послевоенная дизелизация спецтехники.
Что же представлял собой предтеча всех (!) отечественных дизельных тракторов? Давайте посмотрим!
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Источник: Гора автофактов
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