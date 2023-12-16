Эти водители стали самыми «аварийными» в России

Даниил, Артём, Никита, Егор и Артур чаще всего попадают в аварии

Водители с именами Пётр, Борис, Геннадий, Николай и Леонид вошли в первую пятерку рейтинга самых аккуратных водителей в России – они реже всего попадали в аварии в этом году.

Частота ДТП с участием этих автомобилистов самая низкая – 5,4-5,6%, следует из статистики страховых случаев в сегменте ОСАГО страховой компании «Согласие».

Анализ специалисты проводили только по мужским именам.

В ведущую десятку также вошли Викторы, Анатолии, Василии, Владимиры и Юрии с показателями до 6,2%.

Самыми «аварийными» стали Даниилы, Артёмы, Никиты, Егоры и Артуры: частота попадания в аварии – 13,9 -11,7%.

Конечно же, рейтинг шуточный, эксперты отмечают, что просто в этот раз так совпало, и имя никак не влияет ни на аварийность, ни на стоимость страхового полиса на автомобиль.

«При расчете стоимости полиса учитывается прежде всего история страхования по ОСАГО, которая всегда сугубо индивидуальна (наличие или отсутствие аварий), а также возраст водителя и стаж», – резюмируют специалисты.

А это рейтинг, посвященный зарплатам. Хотите узнать, сколько в России зарабатывают автослесари, электрики и оклейщики автомобилей? Работники в автосфере очень востребованы, так, по данным сервиса hh.ru, требуется более 4.2 тыс. автослесарей и автомехаников, более 1.9 тыс. мастеров-приемщиков и 1.5 тыс. разнорабочих.