Смотрите, «дельцы» сняли зеркала с сотен машин!
В Екатеринбурге нашли похитителей более чем 350 автомобильных зеркал (видео)
Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из полиции Екатеринбурга задержали троих местных, подозреваемых в краже нескольких сотен автомобильных зеркал. Следствие считает, что злоумышленники снимали зеркала с машин по ночам, предпочитая исключительно иномарки. Добычу хранили в специально отведенном месте, чтобы позже сбыть в других регионах РФ.
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«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых во время их очередной криминальной вылазки. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены инструменты, предположительно использовавшиеся для совершения преступлений. При осмотре арендуемого ими офисного помещения изъято порядка 350 зеркал», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Против «добытчиков» более чем 350 автозеркал возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, проводятся мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности. Фигуранты находятся под домашним арестом.
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Источник: МВД Медиа
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Фото:МВД Медиа
16.12.2023
Фото:МВД Медиа
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