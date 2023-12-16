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Смотрите, «дельцы» сняли зеркала с сотен машин!

В Екатеринбурге нашли похитителей более чем 350 автомобильных зеркал (видео)

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из полиции Екатеринбурга задержали троих местных, подозреваемых в краже нескольких сотен автомобильных зеркал. Следствие считает, что злоумышленники снимали зеркала с машин по ночам, предпочитая исключительно иномарки. Добычу хранили в специально отведенном месте, чтобы позже сбыть в других регионах РФ.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых во время их очередной криминальной вылазки. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены инструменты, предположительно использовавшиеся для совершения преступлений. При осмотре арендуемого ими офисного помещения изъято порядка 350 зеркал», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против «добытчиков» более чем 350 автозеркал возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, проводятся мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности. Фигуранты находятся под домашним арестом.

Источник: МВД Медиа

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
16.12.2023
Фото:МВД Медиа
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