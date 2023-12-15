#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ценопад продолжается — модели Tank 300 и Tank 500 подешевели до 250 тысяч рублей
15 декабря
Ценопад продолжается — модели Tank 300 и Tank 500 подешевели до 250 тысяч рублей
В РФ нашли еще четыре автомобиля, цены которых...
АВТОВАЗ запустил в Ижевске производство опытной партии электромобилей e-Largus
15 декабря
АВТОВАЗ запустил в Ижевске производство опытной партии электромобилей e-Largus
Президент АВТОВАЗа Соколов озвучил сроки...
Что будет, если не оплатить транспортный налог — рассказываем о последствиях
15 декабря
Что будет, если не оплатить транспортный налог — рассказываем о последствиях
Этим категориям водителей нашли скидки и льготы...

Нагружать мотор на полную мощность можно только в этом случае — советует эксперт

Автоэксперт Рузанов нашел условия для самого эффективного прогрева ДВС

При температуре масла 90-100 градусов ресурс двигателя автомобиля не ухудшится раньше времени, также не будет и ускоренного износа поршневой группы и других элементов системы. Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Алексей Рузанов.

Рассуждая о том, когда машина прогревается эффективнее, он напомнил, что в летнее время для этого достаточно одной минуты. А зимой на это уйдет гораздо больше времени, потому что каждый двигатель имеет свою рабочую температуру, которую закладывают производители при его создании.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Как облегчить жизнь автолюбителю зимой – 5 простых советов
«Тепловые зазоры, а также натяжители, гидрокомпенсаторы и другие системы должны выйти на заданные параметры. Это происходит, когда температура масла достигает 90-100 градусов. Только при такой температуре ресурс мотора не будет преждевременно снижаться, не возникнет проблем, связанных с механическим износом поршневой группы, и другими элементами системы (клапанами, сальниками и т.д.)», — объясняет эксперт.

Другими словами, нагружать двигатель рациональнее только тогда, когда он достаточно прогрет, подчеркивает Рузанов. Кроме ДВС прогрев важен и для автоматической коробки передач, потому что ее функционал может снизиться из-за недостаточного прогрева зимой. Также в прогреве нуждается и жидкость в гидроусилителе руля, уточняет эксперт.

«Следите за показаниями тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости. Если упали обороты, перестала гореть синяя индикация или первое деление на табло охлаждающей жидкости – начинайте постепенное движение», — советует эксперт.

В движении автомобиль прогревается намного эффективнее, главное, чтобы оно было максимально плавным и ровным, без выворота колес на большие углы. Первые 10 минут нужно проехать на низких скоростях, лучше по двору, и только потом можно встроиться в поток на оживленной городской магистрали, подытожил Рузанов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:VK
15.12.2023
Фото:VK
Поделиться:
Оцените материал:
0