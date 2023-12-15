Нагружать мотор на полную мощность можно только в этом случае — советует эксперт

Автоэксперт Рузанов нашел условия для самого эффективного прогрева ДВС

При температуре масла 90-100 градусов ресурс двигателя автомобиля не ухудшится раньше времени, также не будет и ускоренного износа поршневой группы и других элементов системы. Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Алексей Рузанов.

Рассуждая о том, когда машина прогревается эффективнее, он напомнил, что в летнее время для этого достаточно одной минуты. А зимой на это уйдет гораздо больше времени, потому что каждый двигатель имеет свою рабочую температуру, которую закладывают производители при его создании.

«Тепловые зазоры, а также натяжители, гидрокомпенсаторы и другие системы должны выйти на заданные параметры. Это происходит, когда температура масла достигает 90-100 градусов. Только при такой температуре ресурс мотора не будет преждевременно снижаться, не возникнет проблем, связанных с механическим износом поршневой группы, и другими элементами системы (клапанами, сальниками и т.д.)», — объясняет эксперт.

Другими словами, нагружать двигатель рациональнее только тогда, когда он достаточно прогрет, подчеркивает Рузанов. Кроме ДВС прогрев важен и для автоматической коробки передач, потому что ее функционал может снизиться из-за недостаточного прогрева зимой. Также в прогреве нуждается и жидкость в гидроусилителе руля, уточняет эксперт.

«Следите за показаниями тахометра и датчика температуры охлаждающей жидкости. Если упали обороты, перестала гореть синяя индикация или первое деление на табло охлаждающей жидкости – начинайте постепенное движение», — советует эксперт.

В движении автомобиль прогревается намного эффективнее, главное, чтобы оно было максимально плавным и ровным, без выворота колес на большие углы. Первые 10 минут нужно проехать на низких скоростях, лучше по двору, и только потом можно встроиться в поток на оживленной городской магистрали, подытожил Рузанов.

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Источник: rg.ru